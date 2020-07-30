Курбан-Байрам: как отмечают один из главных исламских праздников

31 июля исповедующие ислам начинают отмечать Курбан-Байрам (тюрк.), или Ид аль-Адха (араб.). Три дня, следующие за 31 числом, называются Ат-Ташрик и тоже считаются праздничными. Этот один из двух главных исламских праздников является завершающей частью мусульманского обряда ежегодного паломничества в Мекку (хаджа), которое хоть раз в жизни обязан совершить каждый мусульманин. Курбан-Байрам, что переводится как «Праздник жертвы», отмечается в долине Мина вблизи Мекки через 68−70 дней после Ураза-Байрама (праздника разговения, которым заканчивается пост священного для всех мусульман месяца Рамадан, пришедшегося в этом году на 24 мая), на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа. По канонам ислама, мусульмане должны исполнять обряд жертвоприношения не только в Мекке, но и в любом месте, где они находятся.

История праздника

В основу Праздника жертвоприношения легли события из жизни пророка Ибрахима (в библейской традиции он известен под именем Авраам). Пророк Ибрахим был женат на благочестивой женщине по имени Сара, с которой прожил много счастливых лет. Но детей у них не было. И Сара решила подарить мужу свою служанку в надежде на то, что Аллах дарует Ибрахиму от этой женщины ребенка. И у 86-летнего Ибрахима родился долгожданный сын, которого назвали Исмаилом. Однажды пророк увидел сон, в котором Бог повелел ему принести в жертву самое дорогое, что у него есть — Исмаила. Ибрахим был любящим отцом, но любовь к Аллаху и смирение перед Творцом были для него превыше всего. Когда Ибрахим объявил сыну о полученном от Бога повелении, тот ответил: «Отец мой, выполни то, что тебе повелел Бог, а я буду терпелив, если даст Бог». Более того, зная, как тяжело отцу, выполняя повеление Бога, лишить жизни свое любимое и на тот момент единственное дитя, Исмаил по примеру отца проявил полное послушание: он стал подсказывать отцу, как быстрее и легче это сделать. Так и отец, и сын выдержали посланное им испытание, проявили свою богобоязненность, полную покорность Аллаху и сделали всё для выполнения его воли.

В самый последний момент Ибрахим услышал голос ангела, сказавшего ему, что его сын останется жив, а вместо него в жертву будет принесено животное. И в качестве жертвы (курбана) Бог дал пророку Ибрахиму большого белого барана, который сорок лет провел на пастбищах Рая. Эта жертва была принесена в долине Мина, где впоследствии построили город Мекку. (Кстати, согласно преданию, Исмаил стал родоначальником арабов и прямым предком Пророка Мухаммада. А у Ибрахима и теперь уже Сары, несмотря на их совсем уж преклонный возраст, родится еще один сын — Исхак.)

С тех пор в знак покорности, поклонения и полного посвящения себя Аллаху мусульмане совершают обряд заклания жертвы.

Что нужно и чего нельзя делать в праздник

Ночь накануне Курбан-Байрама принято проводить в молитве. Как сказал об этом Пророк Мухаммад: «Кто бы ни был, бодрствовавший в ночь Разговения и ночь Курбана в служении Всевышнему — не постигнет сердце его печаль, когда печаль постигнет других».

С рассветом мусульмане, обязательно совершив полное омовение, надев лучшие одежды и умастив себя благовониями, отправляются в мечеть на совместную молитву. После окончания праздничного намаза, проповеди и раздачи милостыни принято собираться вместе на улицах, чтобы петь хором славословие Аллаху (такбир). Обязательным является посещение кладбища для чтения Корана и молитвы за умерших.

Возвратившись с кладбищ, люди собираются на специально подготовленных площадках, где приносятся в жертву животные, которых предварительно укладывают на землю головой в сторону Мекки. Считается, что, как только брызнет кровь жертвенного животного, человеку, выполняющему Курбан, простятся все его предыдущие грехи.

Для принесения в жертву выбираются взрослые (им должно быть не менее полугода), здоровые, красивые (без каких-либо изъянов) специально откормленные для этой цели животные. Это может быть овца или коза (жертва от одного человека), а может и корова, бык, буйвол или верблюд (не более чем от семерых). Можно принести в жертву и одну козу или овцу за всю семью — все зависит от благосостояния людей. Существует обычай приносить жертвы и за усопших, если они завещали это делать. Жертвы ради Всевышнего приносят как в первый день праздника, так и в Ат-Ташрик.

По традиции, мясо животного делят на три части: одну оставляют своей семье, вторую — родственникам, соседям и друзьям, а третью отдают бедным и нуждающимся. Шкуры жертвенных животных принято отдавать в мечеть. А жир и другие части можно дарить, но ни в коем случае не продавать. Главное, чтобы и обязательная милостыня (закят), и угощение малоимущих (садака) подавались от всего сердца, ради Аллаха. Это принесет пользу нуждающимся и защитит дарующих от всевозможных бед и несчастий. Об этом свидетельствуют и слова Пророка Мухаммада, переданные его женой: «Совершайте Курбан, и чтобы каждый мусульманин был направлен грудью и лицом в сторону Каабы, и тогда этот Курбан будет вознаграждением в Судный день. И это должно быть от души — искренно».

Благословенными и желательными в дни праздника являются посещения родственников и друзей, чтобы сделать им подарки, попросить прощения за нанесенные обиды. Детям принято дарить сладости, мед. А взрослых в этот праздник очень порадует в качестве подарка красивое издание Корана. Выпускается к Курбан-Байраму большое количество поздравительных открыток, чтобы можно было поздравить и тех, с кем нельзя встретиться лично.

Мусульмане стараются принять дома как можно больше гостей, чтобы пригласить их к праздничному столу. Из мяса жертвенных животных готовят праздничную еду. В первый день это, как правило, блюда из печени и сердца, на второй — супы из бараньих голов и ножек и жаркое с овощами, а в следующие дни готовят жареные бараньи ребрышки, традиционные манты, шашлык, лагман и плов. На десерт подают сладкие пироги, лепешки и блюда с миндалем и изюмом.

В исламских странах Курбан-Байрам — всегда выходной день, а предваряющий его рабочий день заканчивается на час раньше, чем обычно.

К сожалению, в этом году верующие люди будут вынуждены учитывать эпидемиологическую обстановку в своих регионах. И многим из них из-за коронавируса придется ограничиться онлайн-трансляцией праздничных мероприятий…

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