Переодетые малыши — основатели Киева оригинально поздравили Джоан Роулинг с юбилеем (видео)

В Киеве скульптуры малышей — основателей Киева Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь — нарядили в мантии волшебников из Хогвартса в честь дня рождения известной писательницы, «мамы» Гарри Поттера Джоан Роулинг. 31 июля ей исполнилось 55 лет.

Соответствующее видео в соцсетях разместил мэр Киева Виталий Кличко.

Традиция с переодеванием фигурок основателей столицы прижилась в Киеве. Так, в мае этого года на них одевали вышитые рубашки — в честь Дня вышиванки. Еще малыши были медиками в защитных костюмах — в знак поддержки врачей, борющихся с пандемией коронавируса. А к зиме их утепляли — на мальчиков одевали теплые штанишки, меховые казацкие шапки и разноцветные зимние кожушки, а на девочку — длинную бирюзовую юбку с золотистым узором, теплый блестящий тулупчик и белый платок.

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