Плевать на карантин: в сеть попало видео концерта российского певца в Одессе

В Одессе в ночном клубе «Итака» в ночь на 2 августа с нарушением норм карантина состоялся концерт российского певца Леши Свика. Об этом сообщает Telegram-канал Teza.

«Организаторы уверяли, что концерт пройдет в формате ресторана, однако что-то пошло не так. Все „дружненько“ друг возле друга и без масок. Именно то, что нужно для новых рекордов заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении канала.

Как писали «ФАКТЫ», недавно новый очаг коронавирусной инфекции был выявлен в Беляевском районе Одесской области. Там в Центре социально-психологической реабилитации COVID-19 лабораторно подтвержден у девяти воспитанников.

Отметим также, что за минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили 1112 новых случаев Covid-19. Умерли за сутки 16 человек. Наибольшее количество новых случаев — на Ивано-Франковщине (115) и Львовщине (112).

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