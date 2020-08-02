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Общество и люди

Об этом нельзя молчать: жертва нападения в поезде Мариуполь – Киев рассказала о своем состоянии

20:47 2 августа 2020
Подруги пришли поддержать Анастасию

Пострадавшая при нападении в поезде Мариуполь-Киев журналистка Анастасия Луговая показала свое новое фото, признавшись, что ей до сих пор хочется пожалеть себя и получить ответ на вопрос «За что?». Вместо этого она решила не молчать, чтобы у избившего ее мужчины больше не было возможности повторить свое преступление.

Об этом женщина написала в Facebook.

«Я уверена, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!», — говорится в новом сообщении жертвы преступления.

Через некоторое время Анастасия выложила новое фото из клиники, где ее посещают друзья.

«У меня как-будто день рождения. Судьба подарила мне жизнь во второй раз! И если утром я задумывалась „почему так случилось?“, так сейчас размышляю: „зачем?“ И точно знаю, что об этом не нужно молчать!», — написала она.

Напомним, Соломенский районный суд на два месяца арестовал рецидивиста, напавшего на женщину. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 153 («Сексуальное насилие») и части 2 ст. 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

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