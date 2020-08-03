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Общество и люди

В "Миротворце" рассказали о новых деталях якобы сотрудничества Портнова с Кремлем

9:14 3 августа 2020
Центр Миротворец

В Центре «Миротворец» продолжают публиковать материалы, полученные в результате взлома электронной почты подчиненного идеолога «Новороссии» Владислава Суркова Бориса Рапопорта, датированные 2014 годом, где расследователи обнаружили письма, якобы отправляемые экс-главой администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Так, расследователи утверждают, что обмен письмами (а не контакты) начался весной 2014 года, уже после того, как в Крыму появились российские военные.

В одном из писем в Кремль отправляется справка-анализ, которая, как утверждают расследователи, «содержит манипулятивное изложение юридической казуистики на решения украинских властей, принятые в период 22−27 февраля 2014 года».

В другом — аналитика по поводу «нецелесообразности люстрации судей в Украине». Письма датированы 20 апреля 2014 года. А через несколько месяцев появляется статья, основанная на этой справке, которую публикует юрист, тесно сотрудничающая с экс-главой АП.

«Портнов в это время находился в Москве и полностью осознавал и понимал, что произошло вооруженное нападение России на Украину и происходит захват Крыма. И тем не менее, он, находясь в сговоре с врагом, принимает непосредственное участие в преступлении России против Украины», — заявляют расследователи. С аналитическими справками и статьей можно ознакомиться на сайте «Миротворца».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» показали, как украинских парламентариев использовали для реализации в Украине сценариев, выгодных Кремлю.

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