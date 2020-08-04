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Общество и люди

После избиения женщины в поезде Мариуполь – Киев проводников хотят «вооружить» газовыми баллончиками

13:53 4 августа 2020
Газовый баллончик

После инцидента с избиением в поезде диктора и телеведущей Анастасии Луговой, в Мининфраструктуры заговорили об обеспечении проводников спецсредствами, в частности, газовыми баллончиками.

Как сообщает «Громадське», об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Считаю, что необходимо иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант, как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники „Укрзалізниці“ ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским. А использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего», — сказал министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрзалізниці» после ЧП с нападением на ведущую увольняют нескольких сотрудников, в том числе проводника вагона, где произошел инцидент, и начальника поезда.

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