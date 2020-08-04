«Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети (видео)

В одном из супермаркетов покупатель снял маску, что привело к драке с охранником. Ранее в летящем на Ибицу самолете произошла драка, которая возникла из-за пассажиров без масок.

Видео опубликовано в Facebook на странице «Типичный Киев». Драка в супермаркете произошла после того, как один из покупателей снял маску, а охранник попросил ее надеть. В результате произошла потасовка, в финале которой охранник эффектным броском уложил дебошира на пол.

«Ты — не ты, когда попросили надеть маску», — говорится в комментарии к видео.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

В сети пользователи отреагировали многочисленными комментариями — вот один из типичных: «Охранник — профессионал. Любо-дорого смотреть, когда человек знает приёмы самообороны и может защитить окружающих и себя. Уважаю таких мужчин».

Ранее сообщалось, что во Франции конфликт из-за ношения масок закончился смертью водителя автобуса.

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