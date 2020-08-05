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Общество и люди

Moneyveo подписала Меморандум с Черниговским областным центром комплексной реабилитации

10:33 5 августа 2020
Moneyveo
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Финтех-компания Moneyveo подписала Меморандум о сотрудничестве вместе с Черниговским областным центром комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий, членов их семей и семей погибших. Взаимодействие предполагает объединение усилий сторон с целью повышения уровня оказания медико-психологической помощи участникам АТО/ООС.

В рамках сотрудничества будет реализован ряд совместных проектов и мероприятий. А именно: финансирование социальной, психологической, физической реабилитации и стационарного лечения в медицинских учреждениях участников АТО/ООС.

«Военные действия до сих пор продолжаются, а значит существует проблема, требующая весомых решений со стороны общества. Сейчас крайне важно, чтобы весь большой бизнес поддерживал нашу армию и людей, пострадавших во время вооруженного конфликта. Moneyveo  — одна из компаний, которая на постоянной основе помогает украинской армии. Спасибо ответственному бизнесу за сотрудничество», — прокомментировал директор Черниговского областного центра комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий Юлия Дмитренко.

Напомним, в рамках культурно-социальной программы Манивео регулярно помогает военным. Так, недавно сотрудники компании передали Оперативному командованию «Север» оргтехнику. Взамен заместитель командующего, генерал-майор, вручил коллективу благодарность за активную общественную позицию.

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