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Moneyveo подписала Меморандум с Черниговским областным центром комплексной реабилитации
Финтех-компания Moneyveo подписала Меморандум о сотрудничестве вместе с Черниговским областным центром комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий, членов их семей и семей погибших. Взаимодействие предполагает объединение усилий сторон с целью повышения уровня оказания медико-психологической помощи участникам АТО/ООС.
В рамках сотрудничества будет реализован ряд совместных проектов и мероприятий. А именно: финансирование социальной, психологической, физической реабилитации и стационарного лечения в медицинских учреждениях участников АТО/ООС.
«Военные действия до сих пор продолжаются, а значит существует проблема, требующая весомых решений со стороны общества. Сейчас крайне важно, чтобы весь большой бизнес поддерживал нашу армию и людей, пострадавших во время вооруженного конфликта. Moneyveo — одна из компаний, которая на постоянной основе помогает украинской армии. Спасибо ответственному бизнесу за сотрудничество», — прокомментировал директор Черниговского областного центра комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий Юлия Дмитренко.
Напомним, в рамках культурно-социальной программы Манивео регулярно помогает военным. Так, недавно сотрудники компании передали Оперативному командованию «Север» оргтехнику. Взамен заместитель командующего, генерал-майор, вручил коллективу благодарность за активную общественную позицию.
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