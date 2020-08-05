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Общество и люди

15-летнего школьника, спасшего тонувшего мужчину, наградили деньгами и ценным подарком (фото)

11:20 5 августа 2020
Награждение подростка

В Таировской объединенной территориальной громаде (Одесская область) состоялось торжественное награждение 15-летнего Никиты Пономаренко, который 1 августа спас тонущего в море мужчину.

Со словами признательности и одобрения к юному герою обратилась секретарь Малиновского поселкового совета Лариса Бурлака. Она также вручила молодому человеку сертификат на одноразовую денежную помощь в размере 5 тысяч гривен.

Представитель ГСЧС вручил Никите ценный подарок (bluetooth-колонку) и почетную грамоту, а также пригласил его после окончания школы поступать в учебное заведение ГСЧС, так как «быть спасателем его призвание».

Помимо того, региональный главк подаст кандидатуру школьника на всеукраинский конкурс «Герой-спасатель года».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как подростки из села Станиславчик Жмеринского района Винницкой области спасли утопающую, которая потеряла сознание и уже шла ко дну. На помощь женщине бросились только они, хотя на пляже была масса людей.

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