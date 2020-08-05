Преображение Господне: как католики отмечают этот праздник

6 августа католическая церковь отмечает Преображение Господне. Этот праздник посвящен событию, описанному в трех синоптических Евангелиях (от Матфея, Марка и Луки). На горе Фавор Иисус Христос явил перед тремя учениками свою Божественную славу. (Синоптические Евангелия — греч. συνοπτικός, букв. «сонаблюдающий» от греч. σύν, «вместе» и греч. όψις, «видение, зрительное восприятие»). Описания событий в первых трех книгах Нового Завета часто повторяют друг друга. Евангелие же от Иоанна отличается от них и по содержанию, и по стилю. Синоптическими Евангелия стали называть с XVIII века, после того, как Иоганн Якоб Грисбах издал в 1776 году три Евангелия в виде Синопсиса — параллельных столбцов, каждый из которых содержит текст одного из Евангелий.)

В конце своей земной жизни Иисус Христос рассказал своим ученикам, что ему надлежит пострадать за грехи людей, принять смерть на Кресте и Воскреснуть. И чтобы во время его грядущих страданий они не поколебались в вере, Господь вместе с тремя учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном — поднялся для молитвы на гору, где преобразился перед ними: лицо его просияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. Тогда же апостолы увидели, что Иисусу явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия, которые беседовали с ним, и услышали голос Бога-Отца, раздавшийся из светлого облака, осенившего гору: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Так сбылись слова Иисуса, которые он произнес за шесть дней до событий на Фаворе: «…истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».

История праздника

Что касается времени возникновения церковного праздника в честь этого события, то здесь мнения историков расходятся. Одни считают, что Преображение впервые стали отмечать в VI веке в Сирии, другие — что праздник был установлен в Армянской церкви в начале IV века св. Григорием Просветителем. Позже Преображение начали отмечать в итальянском Неаполе, в Испании и во Франции. Но только в 1457 году в качестве благодарности за победу над турками под Белградом Римский папа Каликст III провозгласил его обязательным для всей Западной церкви.

Поначалу для праздника Преображения Господня не существовало единой для всей церкви даты, но в конце концов отсчет стали вести от 14 сентября — дня празднования Воздвижения Животворящего Креста, когда вспоминались Страсти Христовы (считалось, что Христос преобразился за 40 дней до своих крестных страданий), и тогда днем празднования стала постоянная дата — 6 августа.

Существуют и определенные расхождения во мнениях, когда речь заходит о месте Преображения. Традиционным считается гора Тавор (христианское название Фавор). Первую церковь здесь возвели по повелению императора Константина и его матери Святой Елены еще в начале IV века. Но ее разрушили. Та же участь была уготована и огромному собору, построенному на Фаворе крестоносцами. В 1925 году здесь построили современную церковь по проекту Антонио Берлуччи, а позже появились греческий православный монастырь и церковь.

Гора Фавор

Но некоторые исследователи считают, что местом Преображения могла быть гора Хермон. Возле этого самого высокого в регионе горного массива (гораздо выше Фавора) сегодня сходятся границы Израиля, Ливана и Сирии. В давние времена на склонах Хермона были построены небольшие церкви и монастыри, но в наше врем христианских построек там нет.

Традиции праздника

Традиционно в праздник Преображения Господня верующие несут в церкви и храмы созревшие к этому времени плоды для благословения и в знак благодарности Богу за собранный урожай и за все, что он с такой щедростью дает людям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали как католическая церковь празднует День апостолов Петра и Павла.

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