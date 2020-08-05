- 13:25 Температурный рахат-лукум: синоптик рассказала о погоде до конца недели
- 13:11 Могло рвануть как в Бейруте: в порту Николаева хранились тысячи тонн амиачной селитры
- 12:53 На Харьковщине в карьере погиб подросток: фото и первые подробности
- 12:45 Врач объяснил, как чрезмерное потребление сахара может привести к болям в спине
- 12:31 Свидетель в суде подтвердил, что Михаил Ефремов был за рулем джипа в момент аварии
- 12:29 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 12:28 Самым молодым кавалером ордена "За мужество" III степени стал 17-летний лицеист из Кривого Рога
- 12:26 В страшном тройном ДТП под Киевом погиб водитель: эксклюзивные фото с места аварии
- 12:02 Наталия Орлянская: «Таблетки, на которых я сидела с осени, очевидно, уже перестали действовать» (часть 23)
- 12:01 В семье героя матча с «Вольфсбургом» Мораеса случилось горе
- 11:46 COVID-19 проник на украинские военные корабли: моряков «Гетмана Сагайдачного» отправили на карантин
- 11:41 Лукашенко позвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России: что произошло
Наталия Орлянская: «Таблетки, на которых я сидела с осени, очевидно, уже перестали действовать» (часть 23)
Наталья Орлянская провела несколько дней с друзьями на Кинбурнской косе. «Перед тем, как приехать сюда, я успела сделать контрольное КТ… КТ даже мне сразу не понравилось… Таблетки, на которых я сидела с осени, очевидно, уже перестали действовать. Судя по КТ», — рассказала Наташа в видео, которое разместила в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где журналистка описывает свою борьбу с неоперабельным онкологическим заболеванием. «Друзья велели не хандрить и подвесить номер карты для желающих еще понаблюдать за барахтаньем #cancer_girl. Так что воть: 5168 7450 1712 4394». Также Наташа процитировала Фриду Кало: «Я пыталась утопить свои печали, но эти ублюдки научились плавать».
6.06.2020. Каждый год 6 июня кто-нибудь напоминает о моем профессиональном празднике. И каждый год уже довольно много лет я грущу. Потому что праздник остался, а приличных людей в профессии — почти нет. Из моего поколения ушли из журналистики очень многие крутые спецы. А то, что расцветает на их месте, не радует.
Желаю коллегам, которые еще «лупають цю скалу», творческих успехов, реального драйва от работы и отличных доходов. Тем, кто нашел себя на других поприщах, желаю, собственно, того же самого. В том числе и себе (хотя я еще в поиске — прикол, жить осталось децл, а еще какие-то метания). Ребята, мы — крутые. Были крутыми журналистами, стали крутыми профи в других сферах. Желаю лететь высоко, долго и исключительно увлекательно. Зажигайте поярче!
Теперь у взрослой Наташи есть Крестная. Моя фея носит красные кеды, обожает аксессуары с черепушками, шутит с выдающимся чёрным юмором и курит крепкий Camel.
Пространство свело нас на лавочке во дворе ее дома — соседнего с моим. Именно крестная фактически за шкирку затащила меня в сценаристы, помогала советами и поддерживала. Благодаря ей появился мой первый 16-серийный детектив «Кто ты?» И сейчас, с ее золотого пенделя, Наташа пишет еще заявки на сценарии. Лера Колегаева, я ж все правильно изложила?
Прямо сейчас #cancer_girl наслаждается еще одним подарком Крестной. Она и ее муж вывезли болезную к морю.
Тут совершенно фантастическое место. И точно место Силы. Все, как я люблю: вкусный воздух, запахи разжаренных на солнце трав и сосны, практически нет еще людей, домашняя молочка и великолепное южное небо с огромными южными звездами. Ховаюсь от солнышка (низзя), шлепаю по полосе прибоя, напитываюсь морем и ветром. Сплю здесь, как дитё.
А Крестная мне даже роскошное платье «для фотосессии» привезла. И зонтик же ж с таким «курортным» париком.
Счастлива. И счастлива, что у меня есть такие друзья. Спасибо вам за подарок, ребята. Люблю вас.
Все мечтала второй сезон написать (даже специально «крючков» — то есть интересных нераскрытых вопросиков — для зрителя наоставляла).
Перед тем, как приехать сюда, я успела сделать контрольное КТ. Имеется в виду контрольное после приема трех курсов таргетного препарата. А всего это был восьмой курс приема таргетного препарата. КТ даже мне сразу не понравилось. Потом, когда я уже была здесь, мне позвонили из клиники. Пожелали хорошо отдохнуть, сказали: «Делайте перерыв, пока у вас получается перерыв, а приедете — будем дальше лечиться». Скорее всего, или даже железно, мне предложат другой вариант лечения. Потому что таблетки, на которых я сидела с осени, вот эти вот восемь курсов, очевидно, уже перестали действовать. Судя по КТ.
Так что… Я пытаюсь заработать деньги, это правда. Но еще не знаю, сколько будет стоить новый курс. В лучшем случае — столько же, сколько и предыдущий. 60, 70 тысяч гривен — не знаю. Не знаю, сколько я еще смогу за него платить с вашей помощью. Посмотрим. Пока я здесь болтаюсь, дышу. И, что важно для меня, я здесь очень хорошо сплю. Со сном у меня проблема давно и долго. А дома вообще было тяжело, тем более летом. Здесь я вырубаюсь, и мне это нравится. Ну и вообще… Здесь мало людей, много воздуха, тишина и южное небо с огромными звездами. Видно даже Млечный путь. Я такое небо последний раз видела в Крыму на берегу моря лет, наверное, десять назад. А здесь степь, все очень красиво. В общем, это все, что я хотела сказать. Так что я, условно говоря, на паузе в лечении. Но пауза продлится, думаю неделю. А потом мне, очевидно, будут предлагать другую схему. Буду выбирать и думать. В крайнем случае перестану лечиться. Тоже вариант. Так что пока — пока!"
В посте под видео Наташа написала: «Друзья велели не хандрить и подвесить номер карты для желающих еще понаблюдать за барахтаньем #cancer_girl. Так что воть: 5168 7450 1712 4394.
А цитата хороша, хоть и не проверила насчет Фриды: «Я пыталась утопить свои печали, но эти ублюдки научились плавать» (Фрида Кало).
Читайте также: Наталия Орлянская: «Джекпот. Рак агрессивный и неоперабельный. Аккурат в Рождество» (часть1)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Прелесть онкологии в том, что она придает некую конечность жизни» (часть 2)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Благодарю рак хотя бы за то, что стала такой жадной до жизни» (часть 3)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Зачем рак пришел в мою жизнь? Уверена, для этого есть причина» (часть 4)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Попади я хоть к одному адекватному специалисту на полгода раньше — и сейчас были бы совсем другие расклады» (часть 5)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Я думаю, cмерть — начало чего-то другого. Поэтому бояться ее глупо» (часть 6)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Пугаю маму „отрешенным“ взглядом. Говорит: кажется, будто смотрю сквозь и куда-то очень далеко» (часть 7)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Рак — это такая форма жизни» (часть 8)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Экватор — 10 сеансов лучевой терапии (5 на ногу, 5 на бошку) пережит» (часть 9)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Специалист давал максимум 2 месяца жизни» (часть 10)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Боль стала привычной. Насколько понимаю, так теперь будет до конца» (часть 11)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Не знаю, сколько еще продлится наш вальс с кансером. Но спокойно отношусь к тому, что умру молодой» (часть 12)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Я наркоманка поневоле. Кайфа никакого, просто тупо гатится 3 укола в сутки, чтобы не болели кости» (часть 13)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Смерти не боюсь. Нет, не рисуюсь, просто почему-то так чувствую. Боюсь беспомощности» (часть 14)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Неизвестно, будет ли следующая годовщина. Так что стараюсь успеть о (т)хватить побольше жизни» (часть 15)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Рак лечим, иммунную систему калечим. И теперь она у меня, кажется, в глубоком коматозе» (часть 16)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Очевидно, наступит момент, когда просто прекращу лечиться из-за отсутствия денег» (часть 17)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Подружке пришла в голову мысль, по-моему, интересная: «Прикинь — ты умрешь не от рака, а от коронавируса!» (часть 18)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Звучит странно, но надеюсь, что пан Рачок не уступит свою раковую девочку какому-то вирусу» (часть 19)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Надо гулять. Каждый день. Дышать и пытаться облегчить жизнь (или смерть?) несчастным легким» (часть 20)
Читайте также: Наталия Орлянская: «Иногда жалею, что не родила ребенка — так маме остался бы кто-то после меня» (часть 21)
373
Читайте также: Наталия Орлянская: «В моем мирке надежда — совсем не то чувство, что умрет последним» (часть 22)
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!