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Общество и люди

Наталия Орлянская: «Таблетки, на которых я сидела с осени, очевидно, уже перестали действовать» (часть 23)

12:02 6 августа 2020
Натлия Орлянская

Наталья Орлянская провела несколько дней с друзьями на Кинбурнской косе. «Перед тем, как приехать сюда, я успела сделать контрольное КТ… КТ даже мне сразу не понравилось… Таблетки, на которых я сидела с осени, очевидно, уже перестали действовать. Судя по КТ», — рассказала Наташа в видео, которое разместила в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где журналистка описывает свою борьбу с неоперабельным онкологическим заболеванием. «Друзья велели не хандрить и подвесить номер карты для желающих еще понаблюдать за барахтаньем #cancer_girl. Так что воть: 5168 7450 1712 4394». Также Наташа процитировала Фриду Кало: «Я пыталась утопить свои печали, но эти ублюдки научились плавать».

6.06.2020. Каждый год 6 июня кто-нибудь напоминает о моем профессиональном празднике. И каждый год уже довольно много лет я грущу. Потому что праздник остался, а приличных людей в профессии — почти нет. Из моего поколения ушли из журналистики очень многие крутые спецы. А то, что расцветает на их месте, не радует.

Желаю коллегам, которые еще «лупають цю скалу», творческих успехов, реального драйва от работы и отличных доходов. Тем, кто нашел себя на других поприщах, желаю, собственно, того же самого. В том числе и себе (хотя я еще в поиске — прикол, жить осталось децл, а еще какие-то метания). Ребята, мы — крутые. Были крутыми журналистами, стали крутыми профи в других сферах. Желаю лететь высоко, долго и исключительно увлекательно. Зажигайте поярче!

17.06.2020. Исторически сложилось так, что у #cancer_girl никогда не было крестной. Не, то есть формально она была (мамина подружка с Малой Родины), но вот так, чтобы опекать крестницу, делать ей подарки вотэтивсе крёстные ништяки — всё это мимо.

Теперь у взрослой Наташи есть Крестная. Моя фея носит красные кеды, обожает аксессуары с черепушками, шутит с выдающимся чёрным юмором и курит крепкий Camel.

Пространство свело нас на лавочке во дворе ее дома — соседнего с моим. Именно крестная фактически за шкирку затащила меня в сценаристы, помогала советами и поддерживала. Благодаря ей появился мой первый 16-серийный детектив «Кто ты?» И сейчас, с ее золотого пенделя, Наташа пишет еще заявки на сценарии. Лера Колегаева, я ж все правильно изложила?

Прямо сейчас #cancer_girl наслаждается еще одним подарком Крестной. Она и ее муж вывезли болезную к морю.

Тут совершенно фантастическое место. И точно место Силы. Все, как я люблю: вкусный воздух, запахи разжаренных на солнце трав и сосны, практически нет еще людей, домашняя молочка и великолепное южное небо с огромными южными звездами. Ховаюсь от солнышка (низзя), шлепаю по полосе прибоя, напитываюсь морем и ветром. Сплю здесь, как дитё.

А Крестная мне даже роскошное платье «для фотосессии» привезла. И зонтик же ж с таким «курортным» париком.

Счастлива. И счастлива, что у меня есть такие друзья. Спасибо вам за подарок, ребята. Люблю вас.

23.06.2020. Если кому интересно, что напридумывала #cancer_girl в своем первом сценарии, то с 23.06 ТРК «Украина» начинает повторный показ 16-серийного детектива «Кто ты?». Ну, он и на ютубе висит, если шо. Я очень старалась, и, по словам специалистов, написала действительно классную историю.

Все мечтала второй сезон написать (даже специально «крючков» — то есть интересных нераскрытых вопросиков — для зрителя наоставляла).

16.07.2020. В этот день Наташа Орлянская записала видео: «Мои друзья: крестная Лера Колегаева, ее муж, а также их друзья — снова взяли меня на свое прекрасное место, это Кинбурнская коса. Она интересно расположена: с одной стороны косы — пресный лиман, а с другой — соленое Черное море. И то и другое в пешей доступности. Я сейчас на берегу лимана, он очень теплый. И не понимаю, какого черта сюда пришла без купальника, в это чудесное время, когда нет солнца. Поскольку на солнце мне находится совершенно нельзя.

Перед тем, как приехать сюда, я успела сделать контрольное КТ. Имеется в виду контрольное после приема трех курсов таргетного препарата. А всего это был восьмой курс приема таргетного препарата. КТ даже мне сразу не понравилось. Потом, когда я уже была здесь, мне позвонили из клиники. Пожелали хорошо отдохнуть, сказали: «Делайте перерыв, пока у вас получается перерыв, а приедете — будем дальше лечиться». Скорее всего, или даже железно, мне предложат другой вариант лечения. Потому что таблетки, на которых я сидела с осени, вот эти вот восемь курсов, очевидно, уже перестали действовать. Судя по КТ.

Так что… Я пытаюсь заработать деньги, это правда. Но еще не знаю, сколько будет стоить новый курс. В лучшем случае — столько же, сколько и предыдущий. 60, 70 тысяч гривен — не знаю. Не знаю, сколько я еще смогу за него платить с вашей помощью. Посмотрим. Пока я здесь болтаюсь, дышу. И, что важно для меня, я здесь очень хорошо сплю. Со сном у меня проблема давно и долго. А дома вообще было тяжело, тем более летом. Здесь я вырубаюсь, и мне это нравится. Ну и вообще… Здесь мало людей, много воздуха, тишина и южное небо с огромными звездами. Видно даже Млечный путь. Я такое небо последний раз видела в Крыму на берегу моря лет, наверное, десять назад. А здесь степь, все очень красиво. В общем, это все, что я хотела сказать. Так что я, условно говоря, на паузе в лечении. Но пауза продлится, думаю неделю. А потом мне, очевидно, будут предлагать другую схему. Буду выбирать и думать. В крайнем случае перестану лечиться. Тоже вариант. Так что пока — пока!"

В посте под видео Наташа написала: «Друзья велели не хандрить и подвесить номер карты для желающих еще понаблюдать за барахтаньем #cancer_girl. Так что воть: 5168 7450 1712 4394.

А цитата хороша, хоть и не проверила насчет Фриды: «Я пыталась утопить свои печали, но эти ублюдки научились плавать» (Фрида Кало).

23.07.2020. Сьогодні вперше і нарешті коса подарувала #cancer_girl тепле море. І вітер, і лагідне надвечірнє сонце. Ну, і ми всім показали, якого роду самі, і чиє це фантастичне місце. З моєю Хресною Феєю Лєрою Колегаєвою та її чоловіком, чудовим другом Володимиром Скибою.


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