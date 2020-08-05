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В Киеве незрячего спортсмена не пустили в бассейн: детали скандала
В Киеве возник громкий скандал вокруг нарушения прав незрячего спортсмена Руслана Рубеля, которого не пустили в бассейн спорткомплекса «Олимпийский стиль» при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ). Напомним, ранее в Киеве неизвестные повредили новый памятник незрячему человеку.
О случившемся пловец сообщил в своем Facebook, заявив, что распоряжение не пускать его в бассейн дал директор учреждения.
«Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируются такие правила, объяснить не смог. О Конституции, видимо, там никто не слыхал, или же умышленно и злостно нарушают основоположный закон — прямо дискриминируют и считают, что это правильно», — возмутился Руслан, отметив, что в течение 4 лет посещал разных бассейнов (при Национальном техническом университете, «Юность», ЦСКА, «Купава») и подобных проблем нигде не возникало.
Узнав о случившемся, в Министерстве образования и науки 5 августа провели встречу с ректором НУФВСУ Евгением Имасом, во время которой были выяснены все обстоятельства ситуации, а также был наработан протокол работы персонала.
По словам ректора, спортсмену предоставят бесплатный полугодовой абонемент и предоставят сопровождающего, сообщает УП.
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