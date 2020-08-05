Возможны заторы: где в Киеве из-за ремонта перекроют дороги

В августе в Киеве ремонтный бум, и дорожники массово ограничивают движение транспорта в городе.

- с 21:00 5 августа до 8:00 6 августа — на части улицы Борщаговской (между Индустриальным мостом и улицей Гарматной); в это время рекомендуется объезд по проспекту Победы, улицам Нестерова, Цедика, Довженко, Гетьмана, Тихого, Гарматной и проспекту Гузара, а также по улицам Борщаговской, Гетьмана, проспекту Победы, улицам Нестерова, Цедика, Довженко, Гетьмана, Тихого, Гарматной и проспекту Гузара;

- 8 и 9 августа на улице Салютной (Нивки) обновляют покрытие с 8:00 до 17:00 (на участке между улицами Щербаковского и Муромской); 8 августа срывают старую дорожную одежду (с частичным ограничением движения), 9 августа между улицами Туполева и Щербаковского полностью перекрывают движение (укладывают верхний слой асфальта); объезд участка организован по улицам Туполева, Эстонской и Щербаковского (и обратно);

- с 20:00 7 августа до 8:00 8 августа на улице Московской будет продолжаться средний ремонт (на участке между Кловским спуском и улицей Цитадельной) и во время работ (в основном ночью) вводится частичное ограничение движения;

- с 22:00 7 августа до 28 сентября на Южном мосту частично ограничено движение транспорта (на крайней правой полосе), что связано с обновлением опор и ремонтом деформационных швов (дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе);

- с 20:00 6 августа до 14 августа на Лыбедской площади частично ограничено движение из-за среднего ремонта на участке между бульваром Дружбы народов и улицей Джона Маккейна.

- на улице Михаила Омеляновича-Павленко (на участке между улицами Московской и Левандовского) ориентировочно до 14 августа из-за среднего ремонта временно частично ограничено движение;

- до 10:00 12 августа на улице Большой Китаевской действует частичное ограничение (между улицей Грабовского и Стратегическим шоссе) для транспорта, что обусловлено проведением среднего ремонта (водителей просят не оставлять авто на проезжей части);

- неудобства также возникнут у пешеходов на мосту через Броварской проспект, где до 1 октября обновляют конструкции сооружения (во время монтажных работ возможно полное перекрытие прохода);

Напомним, что ремонтные работы до конца сентября ведут в районе Воздухофлотского путепровода (в направлении Воздухофлотского проспекта), продолжаются дорожно-строительные работы на Шулявском мосту.

На проспекте С. Бандеры (его не ремонтировали с 1978 года) строители приводят в порядок участок от путепровода на проспекте Героев Сталинграда до выезда на проспект С. Бандеры, а также от Северного моста до выезда с Героев Сталинграда на проспект С. Бандеры. До середины сентября планируют закончить благоустраивать участок от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Проспект С. Бандеры объединяет Оболонский и Подольский районы, тянется от улиц Куреневской и Кирилловской до Северного моста, составляет часть Малой окружной дороги.

В этом сезоне открыли после ремонта улицы Золотоворотскую, Паторжинского, Привокзальную, Радунскую, Пуховскую, Архипенко, Гончара, Франко и другие. Средние ремонты продолжаются более чем yf 10 объектах: на улицах Славгородской, Цветаевой, Строителей, Светлицкого, Дегтяревской, до конца года дорожники планируют закончить средние ремонты на улицах Новоконстантиновской, Волошской, Симиренко, Бойчука и других. До конца текущей недели должны завершить капремонт дороги на очень оживленном проспекте Л. Гузара.

На столичной улице Дегтяревской (Шевченковский район) до 8 августа будут обновлять участок между улицей В. Макуха и развязкой на пересечении с улицами Телиги и Довженко, также до 1 сентября продолжают восстанавливать Борщаговский путепровод и вести работы под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на столичном Южном мосту ремонт продлится до конца лета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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