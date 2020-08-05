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Волынский священник "случайно" поздравил Путина с Днем ангела: прихожане не пускают его в храм
Настоятель храма Украинской православной церкви в селе Галиновка на Волыни Алексей Шаран поздравил с Днем ангела президента РФ Владимира Путина, отправив ему сообщение в соцсети. Напомним, в апреле в Харькове задержали пьяного священника за рулем иномарки.
В настоящее время оно уже удалено автором, однако местные СМИ выложили скриншот.
После скандала священник попытался оправдаться, мол, это произошло случайно, из-за его неумения пользоваться гаджетами.
Тем не менее прихожане возмутились действиями отца Шарана и повесили на двери храма преподобного Сергия Радонежского замок, а на этой неделе перед храмом запланировано собрание, где будет обсуждаться случившееся.
Напомним, ранее на соседней Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие.192
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