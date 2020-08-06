Одесский фермер выращивает уникальные ягоды и собирает обильные урожаи (фото)

Особую ягоду — гибрид ежевики и малины — выращивает в своем хозяйстве фермер Дмитрий Евдокимов из села Шевченково, что в Килийском районе на юге Одесской области, которая в этом году пострадала от небывалой засухи. Гибридная ягода вобрала в себя самое лучшее — крупноплодность садовой земляники (клубники) и вкус, аромат настоящей земляники лесной.

По словам 36-летнего Дмитрия, его семья занимается фермерством уже более 13 лет. Еще отцом, Олегом Евдокимовым, были заложены сады интенсивного типа, в которых они все работали над разведением фруктовых и ягодных культур — яблок, слив, груш, малины и ежевики. Однако отец, как утверждает Дмитрий, был несколько консервативен, а лично его всегда тянуло к современной селекции.

«Погружаясь в процесс все больше и больше, я понял, что кроме выращивания „классических“ видов плодово-ягодной продукции, стоит поэкспериментировать с новыми культурами. Причин, побудивших расширить ассортимент выращиваемой продукции, было несколько. Один из главных катализаторов — резко изменившиеся погодные условия. Я начал интересоваться другими культурами, более зимостойкими, засухоустойчивыми и урожайными. Естественно, дала о себе знать любовь к экспериментам», — рассказывает Дмитрий.

30 укорененных кустов ежемалины он посадил три года назад. В предыдущие два года урожайность, к сожалению, была не очень высока. Фермер отмечает, что и нынче прохладная погода, естественно, оттянула сезон созревания ягоды.

«Аномальная зима в этом году стала настоящим кошмаром для всех садоводов Украины. Резко ударили морозы, в январе доходило до -12 градусов, приходилось согревать деревья всеми возможными способами, но все было бесполезно. Лично у нас косточковые растения пострадали на 90 процентов. Морозы сменились жуткой засухой, некоторые коллеги из других хозяйств были в полном отчаянии…

Люди оставались без будущего урожая и денег, теряли стимулы работать и жить. Когда приезжаешь к себе в хозяйство и видишь масштабы ущерба, и понимаешь, что вся работа (не только твоя, но и твоей семьи, и работников) прошла даром — сложно сохранять «холодный ум», — вспоминает тяжелый сезон Дмитрий.

Однако взлелеянный им гибрид оказался достаточно устойчивым к низким температурам и сырости.

В хозяйстве выращивают также землянику садовую сорта «альба» и «эльсанта».

Но именно ежемалина сорта «купчиха» показала наиболее обильный цвет. Как результат — нынче урожайность порядка 300 граммов с куста.

«Растение довольно неприхотливо в выращивании. Ягоды крупные — по 4−5 сантиметров, причудливой формы, с приятной кислинкой и ненавязчивой сладостью. Даже те из них, что с зеленоватым кончиком, имеют сладкий вкус. Мякоть плотная, в меру сочная. В них полностью отсутствует» водянистость", — подчеркивает новатор.

Помимо того, ягоды практически не деформируются при уборке и отличаются хорошей транспортабельностью. Саженцы необычного гибрида достаточно дорогие — 60−65 гривен штука, но в перспективе рентабельность выращивания этой культуры может сравниться с ныне популярной голубикой.

Сегодня Евдокимов с семьей показывает на своем примере всему селу, как не опускать руки в трудных ситуациях. Дмитрий продолжает экспериментировать. По его словам, за подобными гибридами — будущее.

«Селекция — гениальное явление биотехнологий, гибриды позволят совершать прорывы в садоводстве. Благодаря новым сортам аграрии будут иметь возможность получать урожай даже в неурожайные годы», — убежден фермер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в том же Килийском районе на Одесчине из-за небывалой засухи и неурожая фермер покончил с собой.

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