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Общество и люди

Украинский Хатико: потерявшийся по дороге в ООС пес полгода ждал на вокзале возвращения бойцов (фото, видео)

10:25 7 августа 2020
Фронтовой пес Афган

Фронтовой пес по кличке Афган, потерявшийся по дороге в зону проведения Операции объединенных сил (ООС), полгода дожидался военнослужащих на вокзале и дождался. Ранее в сети показали трогательное видео встречи моряка и собаки с захваченного россиянами буксира «Яны Капу».

Об истории с Афганом в соцсетях пишет волонтер Светлана Андрейчук, показавшая фото встречи: «Некоторые считают, что у собак нет души. Но у них душа гораздо больше, чем у некоторых людей. Верные друзья, которые никогда не предадут, и в отличие от некоторых людей, для них пища — не главное, главное — дождаться свою семью. Афган — фронтовой пес, больше полугода ждал на вокзале своих побратимов. Он верил, что за ним приедут и заберут. И дождался».

В комментариях под этим постом пояснили, что пес выбежал из вагона на одной из остановок и отстал от поезда.

А Людмила Лукаш показала видео встречи пса с бойцами.

Эксклюзивный материал о боевой собаке Чупе, которая в зоне ООС спасла из-под завалов 27 человек, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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