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Украинский Хатико: потерявшийся по дороге в ООС пес полгода ждал на вокзале возвращения бойцов (фото, видео)
Фронтовой пес по кличке Афган, потерявшийся по дороге в зону проведения Операции объединенных сил (ООС), полгода дожидался военнослужащих на вокзале и дождался. Ранее в сети показали трогательное видео встречи моряка и собаки с захваченного россиянами буксира «Яны Капу».
Об истории с Афганом в соцсетях пишет волонтер Светлана Андрейчук, показавшая фото встречи: «Некоторые считают, что у собак нет души. Но у них душа гораздо больше, чем у некоторых людей. Верные друзья, которые никогда не предадут, и в отличие от некоторых людей, для них пища — не главное, главное — дождаться свою семью. Афган — фронтовой пес, больше полугода ждал на вокзале своих побратимов. Он верил, что за ним приедут и заберут. И дождался».
В комментариях под этим постом пояснили, что пес выбежал из вагона на одной из остановок и отстал от поезда.
А Людмила Лукаш показала видео встречи пса с бойцами.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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