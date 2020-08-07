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Общество и люди

Младший сын Виктора Павлика умер от рака

10:32 7 августа 2020
Виктор ПАвлик с сыном Павликом

Младший сын Виктора Павлика, 21-летний Павел ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти парня сообщила его мама Лариса Созаева. «Забрал Господь моего ангела», — написала она на своей странице в Facebook и опубликовала видео с маленьким улыбчивым, здоровым сыном.

У Павла была саркома позвоночника. Парня лечили и за границей, сделали операцию. Однако химиотерапия не принесла желаемого результата. Последнее время он провел в хосписе.

Павлик мужественно боролся с болезнью, верил в выздоровление и писал о своем состоянии в сети.

«ФАКТЫ» выражают соболезнования родным ушедшего из жизни Павла Павлика.

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