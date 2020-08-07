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Осужденный за антиукраинскую агитацию участник обмена вернулся из ОРДЛО и собирается стать депутатом
Пророссийский активист из Геническа Эдуард Коваленко, которого в декабре 2019 года обменяли в рамках большого обмена с так называемой «ЛНР», вернулся в Геническ и собирается баллотироваться на местных выборах 25 октября.
Эдуарда Коваленко суд приговорил к 5 годам тюрьмы за антимобилизационный митинг в Геническе, передает местный сайт «Новый визит».
Перед декабрьским обменом 2019 года его «очистили» от обвинений и передали боевикам на оккупированную территорию Луганской области.
Побыв некоторое время в так называемой «ЛНР», Коваленко вернулся на родину, а возможно, был послан с определенной целью. В полиции его проверили и отпустили.
Теперь пророссийский активист вместе со своей партией собирается идти на местные выборы.
Напомним, на днях сотрудники СБУ задержали бывшего военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине. Отставник призывал в соцсетях к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения на Донбассе.
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