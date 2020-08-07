"Теперь ты мой ангел": Виктор Павлик отреагировал на гибель сына

В семье певца Виктора Павлика тяжелая утрата: после долгой болезни скончался младший сын музыканта 21-летний Павел. Скорбящий отец принимает соболезнования. Желая поделиться своими чувствами в этот черный день, Виктор Павлик опубликовал в соцсетях известный христианский гимн-молитву «Живу только для тебя».

«Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой Ангел. Аминь», — написал музыкант.

Напомним, у Павла Павлика в 2018 году диагностировали онкозаболевание — злокачественную опухоль позвоночника. Юноше собрали деньги на лечение, но терапия не помогла.

Пройдя 18 курсов химиотерапии, в июне 2020 года Павлик-младший рассказал, что ставит на паузу курс лечения и надеется увидеться с одноклассниками и одногрупниками. 28 июля стало известно, что Павла поместили в хоспис, а 7 августа юноша ушел из жизни.

Фото viktorpavlik/Instagram

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