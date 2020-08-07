Одесса угодила в топ-20 самых криминальных городов Европы, а в Украине оказалась на первом месте

Одесса, где недавно устроили разборки со стрельбой в престижном районе, признана самым криминальным городом Украины и входит в число наиболее криминальных мегаполисов Европы. Об этом свидетельствуют данные известного портала Numbeo, проведшего исследование, по результатам которого составлен рейтинг европейских городов, где происходит больше всего преступлений. Таковых насчитали 141.

Одесса в этом «почетном» списке заняла 11 место, обойдя Рим, Париж, Турин и расположившись между испанским Бильбао и французским Монпелье. Отмечается, что Одесса вырвалась в лидеры из-за уровня коррупции, количества краж из автомобилей, частых грабежей и актов вандализма.

В криминальный европейский топ-30 угодили еще три украинских города: Днепр (14-е место), Харьков (24-е) и Киев (30-е).

Возглавляет печальный рейтинг английский Бирмингем, за ним следуют еще два британских города — Брэдфорд и Манчестер, рядом — французский Марсель и сицилийская Катания.

А вот в самой Украине столь мало престижное первенство прочно удерживает именно Одесса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе по горячим следам задержали банду вооруженных грабителей-«клофелинщиков».



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