ТОП-5 бюджетных авто: какую машину лучше купить начинающему водителю

Составлен ТОП-5 надежных подержанных автомобилей, цена которых не превышает четырех тысяч евро и которые подошли бы начинающим водителям. Ранее в ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ.

Рейтинг авто составил MMR. Так, первую позицию занимает Toyota Yaris, надежность которого, как утверждают эксперты, даже после 10 лет эксплуатации превышает средние показатели в своем классе. Авто можно приобрести за две тысячи евро.

На второй — Opel Agila, уровень поломок которого, как отмечает ресурс, «ниже среднего». Автомобилистам советуют обращать внимания на авто второго поколения, которые начали выпускать с 2007 года. Стоимость — от двух тысяч евро.

Тройку лидеров замыкает Peugeot 107, который выпускали с 2005 по 2014 год. Отмечается, что эта модель почти идентична Toyota Aygo или Citroen C1. Цена подержанного автомобиля — от 1,2 тысячи евро.

На четвертом месте — Smart fortwo, который характеризуется как более надежный, чем другие крупные авто. Цена — от двух тысяч евро.

На пятом — Seat Mii. Утверждается, что эти автомобили, даже будучи «солидного возраста», остаются довольно надежными. Средняя цена — порядка 3,7 тысяч евро.

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