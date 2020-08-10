Каракурт, тарантул и черная вдова: Одесскую область атакуют ядовитые пауки (фото, видео)

Одесскую область, которая сейчас привлекает множество отдыхающих, атакуют ядовитые пауки. Так, нашествие пауков было зафиксировано в Белгороде-Днестровском и заповеднике «Тузловские лиманы». В Татарбунарском районе от укуса паука пострадала женщина. Без сознания она была доставлена в больницу и долгое время находилась в критическом состоянии.

Уроженец села Богатое Измаильского района, что на юге Одесской области, Михаил Стойков, ныне работающий за границей, приехал в отчий дом и был поражен необычным скоплением тарантулов. Буквально в нескольких метрах от его жилья завелись полчища ядовитых пауков.

Михаил снял их на видео и послал запись в столицу, в Институт зоологии НАН Украины. Научный сотрудник Константин Евтушенко научил мужчину выманивать тарантулов на поверхность земли с помощью пластилина, чем измаильчанин воспользовался и также запечатлел.

В Киеве видео оказалось в поле зрения BBC News и попало в YouTube-канал.

Тарантулы считаются крупнейшими в Украине ядовитыми пауками (до 10 см), обитающими в засушливых районах — степях, пустынях. Днем укрываются в вертикальных норках, глубина которых доходит до 60 см. Ночью выбираются на поверхность и активно перемещаются по земле, охотясь на насекомых. Ловчих сетей не плетут, паутину используют только в качестве покрытия стен норки. Подстерегает добычу из засады. Тарантулы редко пробираются в жилища. Укус тарантула очень болезненный, вызывает покраснение кожи и отек. Боль сохраняется в течение суток.

Южнорусский тарантул

Правда, для жизни человека укус тарантула особой опасности не представляет, если не вызовет индивидуальную аллергическую реакцию.

В южных регионах Украины обитают и другие виды пауков.

Черная вдова — укус того паука очень опасен для человека и может привести к летальному исходу, отмечает преподаватель кафедры зоологии Одесского национального университета им. И.И.Мечникова Ольга Дели. Самец черной вдовы окрашен в черный цвет, а самки, как правило, имеют красное пятно в виде песочных часов на нижней стороне брюшка и несколько красных пятнышек на спине. Именно у самки самый опасный яд.

Черная вдова

Каракурт — яд этого паука воздействует на нервную систему, предупреждает эксперт. Уже через 10−15 минут после их укуса жгучая боль распространяется по всему телу: в области живота, поясницы, грудной клетки, в суставах. Появляются одышка, озноб, наблюдаются учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, потливость. На поздних стадиях отравления возникает помутнение сознания. Известны смертельные случаи у людей и животных.

Каракурт

Если человек был атакован каракуртом, место укуса необходимо очень хорошо прижечь, в первые же минуты после случившегося. Ведь яд имеет белковую структуру и при нагревании разрушается. После этого сразу же надо обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Противоядием является сыворотка, введение которой резко снижает смертность.

Паук хеиракантиум пункториум имеет длинные лапки, продолговатое светлого окраса брюшко. Чаще всего встречается в прибрежной зоне, в частности, в курортных Затоке и на Каролино-Бугазе. Такие пауки любят прятаться в кустарниках. Если хеиракантиум кусает, место укуса сильно опухает и покраснение держится долго. Последствия укуса люди переносят по-разному: взрослые легче, дети тяжелее.

Паук хеиракантиум пункториум

Ольга Дели утверждает, что пауки не нападают первыми и могут пересечься с человеком только при определенных условиях. Однако укус любого крупного паука может привести к неприятным последствиям. Самое главное на природе — быть осмотрительными, а в квартире на первых этажах и в частных домах необходимо проверять при уборке все углы. Пауков не брать руками, а сметать.

Во время курортного сезона отдыхающим достаточно помнить основные правила безопасности, чтобы отдых у моря не омрачали неприятности встреч с пауками.

Как уберечься от укуса паука: при сборе урожая овощей используйте резиновые перчатки;

выбирайте для привала и ночлега в полевых условиях ровные площадки без камней, трещин почвы, пучков сухой травы;

плотно закрывайте вход в палатку;

внимательно осматривайте обувь и одежду на природе, прежде чем надеть.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в море близ Одессы появились ядовитые скаты, которые подплывают прямо к берегу.

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