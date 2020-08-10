Взятие на небо Пресвятой Девы Марии: как отмечают праздник католики разных стран

15 августа римокатолики отмечают праздник Взятия на небо Пресвятой Девы Марии. Именно такое название носит это торжество в римской литургии — от латинского Assumption — «взятие», «принятие» (в отличие от греческого Koimesis — «погружение в сон», созвучного с церковно-славянским «успением»).

История праздника

Особо вспоминать кончину Божьей Матери начали сначала в Иерусалиме. В VI веке византийский император Маврикий распространил праздник Успения Богородицы по всей византийской церкви. В 595 году он установил и постоянную дату празднования — 15 августа (в честь своей победы над персами, одержанной в этот день).

1 ноября 1950 года Папа Пий XII провозгласил догмат о телесном Вознесении Непорочной Матери Божьей Приснодевы Марии на небо, смысл которого формулируется так: «В конце своей земной жизни непорочная Богородица, Дева Мария, была взята с телом и душой в Небесную славу».

В Новом Завете нет прямых повествований о последних днях жизни или об Успении Божьей Матери (именно по этой причине многие протестантские церкви не признают такой праздник, хотя некоторые из них отмечают 15 августа как день, посвященный Деве Марии). Но существуют древние источники, повествующие о событиях, связанных с последними днями земной жизни Божьей Матери и ее уходом. Самым ранним из них является Liber Requiei Mariae — Книга преставления Марии, очевидно, относящаяся к IV веку, которая полностью сохранилась только в эфиопском переводе. Сохранилось и несколько сирийских рукописей, относящихся к V и VI векам, которые содержат рассказ об этих событиях.

На основании как письменных источников, так и передающихся из века в век устных церковных преданиях, самым распространенным описанием жизни Божьей Матери после вознесения на небо Иисуса Христа является следующее.

Последний период земной жизни Девы Марии прошел в Иерусалиме в семье одного из самых любимых учеников Иисуса — апостола Иоанна Богослова. За три дня до кончины Богородицы к ней явился архангел Гавриил, сообщивший о скором окончании ее земной жизни и предстоящей встрече с Сыном. Чтобы Божья Мать могла попрощаться с апостолами, в день ее кончины они были чудесным образом перенесены из разных стран мира в Иерусалим. Не было только апостола Фомы. Деву Марию похоронили в Гефсимании между могилами ее родителей и Иосифа Обручника. А когда через три дня гробницу Богоматери открыли, чтобы с ней мог проститься пришедший апостол Фома, увидели, что тела Богородицы нет — там был найден только большой букет роз (по другим источникам, в гробнице лежали только погребальные пелены).

По христианскому вероучению, после окончания своей земной жизни Дева Мария была вознесена на небо, как царица предстала одесную Сына, приняла под свое покровительство весь человеческий род и ходатайствует за него перед Богом.

Во многих католических странах, например, в Австрии, Андорре, Бельгии, Франции, Греции, Испании, Литве, Люксембурге, Мадагаскаре, Монако, Польше, Португалии, Румынии и других — это государственный праздник и официальный выходной.

Традиции праздника

Как и в другие Богородичные праздники, в этот день для верующих обязательно посещение Святой мессы. По традиции, возникшей еще в X веке, в костелы и часовни, посвященные Мадонне, приносят в дар и на освящение лекарственные травы, цветы и первые собранные в этом году, плоды полей, садов и огородов.

Вообще, практически повсеместно к этому празднику люди украшают церкви, улицы и свои дома цветами и травами. Связано это в первую очередь с тем, что, как гласит предание, когда Дева Мария поднималась на небо, оберегаемая ангелами, в воздухе разливался аромат цветов и трав. И с цветами, найденными в гробнице Богородицы.

В Австрии, например, до наших дней сохранилась традиция приносить на освящение букеты, количество видов трав в которых колеблется от девяти (тогда обязательны чабрец, арника, базилик, валериана, коровяк, тысячелистник, зверобой, «небесный жар» и золототысячник) до 77! Освященные букеты потом развешивают во всех жилых и хозяйственных помещениях и хранят целый год.

В этот праздник по всей стране проходят торжественные процессии, проводятся богослужения и разыгрываются театральные действа.

А еще традиционно считается, что с 15 августа начинается период, когда Богородица благословляет землю. Он длится по 12 сентября (день именин Марии) и называется «женское тридцатидневье» (Frauendreißígst).

В Швейцарии и сегодня, как в старину, принято вспоминать в этот день матерей, ведь Дева Мария всегда считалась их покровительницей, как, впрочем, и вообще всех представительниц прекрасного пола.

В течение 30 «женских» дней проходят службы, посвященные Марии, и в католических церквях Германии, где вознесение Марии начали отмечать еще с 813 года, особо торжественно празднуются как 15 августа — Вознесение Марии, так и 22 августа — Королевы Марии, 8 сентября — Рождение Марии (малый женский день) и 12 сентября День именин Марии.

Нерабочим днем в стране праздник объявлен только в федеральной земле Саарланд и в общинах Баварии, где большинство людей исповедуют католицизм.

В немецких католических церквях принято освящать букеты из семи трав (по числу ран Марии). Дома этими букетами украшают стены для защиты от бед и болезней, травы из них заваривают как чай, делают отвары и настойки. Считается, что, если такой букет бросить в открытый огонь, это защитит от любой непогоды. С 15 августа начинается сбор лесных и кедровых орехов.

А в Испании Успение Богородицы — официальный государственный праздник и выходной день. Его часто называют праздником августовской святой Девы или Богородицей августа. Здесь, кроме церковных богослужений, по улицам городов движутся религиозные процессии со статуей Девы Марии, устраиваются религиозно-театральные представления. На такие мероприятия стекается огромное количество паломников.

Еще в средние века в религиозных представлениях, которые иногда длились по несколько дней, принимало участие большое количество актеров всех возрастов, использовались роскошные декорации и сложное оборудование. Они пользовались у зрителей неизменным успехом не только в Испании, но и во Франции и в Англии.

Не меньший интерес вызывают мистерии и в наше время. Например, в городе Эльче (провинция Аликанте) очень популярны представления, достоверно воссоздающие мир средневековой религиозной драмы. Так, 15 августа инсценируется торжественное погребение Богоматери и возложение на ее главу короны, венчающей Деву Марию на царство. Действо сопровождается органной музыкой, звоном колоколов, фейерверками и ликующими криками зрителей. Венчание на царство — это завершение торжества, после которого начинается народное гулянье.

Огромное количество зрителей собирает и религиозная мистерия, посвященная августовской Деве, в Ла-Альберка (провинция Саламанка). Она разыгрывается под открытым небом на площади перед церковью. Не меньше народа собирается, чтобы посмотреть на шуточное сражение за обладание образом Девы Марии, разыгрывающееся в Винуэсе (провинция Сория).

В Италии праздник Успения Богородицы, или Вознесения с древних времен носит еще название Феррагосто. У древних римлян было принято отмечать окончание жатвы праздником консуалий, который посвящался богу земли и посевов Консусу. В те времена в календаре, которым пользовался Рим, год состоял из десяти месяцев (он начинался с марта, а январь и февраль отсутствовали) и консуалии приходились на шестой месяц. В 27 году до н. э. сенатом Цезарю Октавиану было присвоено имя Август, а один из сенаторов предложил назвать в честь императора «августом» шестой месяц года. И если раньше во время празднования консуалий произносили поздравление-пожелание: «Хороших консуальных праздников!» (Bonas ferias consuales!), при Августе праздники стали называть августалии, поменяв и пожелание: «Хороших августовских праздников!» (Bonas ferias augustales!). Через какое-то время это пожелание свели к минимуму: Buon Ferragosto!

Молодежь 15 августа проводит на пляжах всю ночь, разжигая костры, устраивая салюты и фейерверки. На Феррагосто в Италии замирает всякая деловая и производственная жизнь. Горожане используют любую возможность, чтобы провести этот день в горах или на берегу моря.

Тем временем православные и грекокатолики 14 августа двухнедельным постом только начинают подготовку к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о празднике Преображения Господня. Об истории и традициях этого торжества у католиков читайте здесь.

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