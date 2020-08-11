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Артур Палатный призвал власти Беларуси не допустить кровопролития: «Пока не поздно — ищите компромисс!»
Народный депутат 7−8 созывов, член политического совета партии «Удар» Виталия Кличко Артур Палатный призвал власти Беларуси не допустить кровопролития в стране. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
«В эти дни наши соседи — белорусы переживают непростые времена. Много можно дискутировать о политических взглядах, но следует помнить самое важное: нет лучшего способа найти понимание, чем диалог. Умение слушать и слышать, садиться за круглый стол и договариваться, определять „красные линии“, на которые согласятся все стороны, — вот ключи к решению даже самых противоречивых вопросов», — написал политик.
Артур Палатный напомнил о событиях во время Революции Достоинства в Украине.
«Да, мы доказали, что демократия это про народовластие и только граждане вправе задавать вектор развития государства. Но какой ценой … Очень хочется, чтобы в Беларуси не было своей „Небесной Сотни“, — отметил политик. — Не потому, что свобода не стоит, чтобы за нее умерли герои, а потому, что жизнь — главная ценность, которую не вернуть. И сколько полезного могли бы сделать лучшие сыны и дочери Украины, погибшие за наше право быть суверенным государством и жить на своей территории …».
По мнению Артура Палатного, компромисс — лучший выход из сложившейся ситуации.
«Как человек, прошедший Майдан с первого до последнего дня, я призываю белорусскую власть не допустите кровопролития. Не забывайте о главных ценностях в политических перипетиях. Пока не поздно — надо искать компромисс. Поверьте, это лучший путь защитить страну и выбор граждан. Жыве Беларусь!» — заявил политик.
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