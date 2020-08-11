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Как найти работу в интернете: реальные способы
Работа в сети — реальный способ пополнить бюджет, не отходя от компьютера. Сегодня заинтересованным пользователям предлагается масса вариантов заработка в сети. Среди наиболее популярных:
1. Написание статей, отзывов. Чтобы приступить к работе, достаточно обладать хорошим словарным запасом, знать орфографию и грамматику. «Художественная литература» оплачивается дешевле, SEO-оптимизированные тексты — существенно выше.
2. Заполнение анкет, ответы на вопросы. 30−40 минут в день достаточно, чтобы пройти опрос или заполнить анкету. Чем необычнее и сложнее вопросы, тем выше оплата. Один из вариантов заработка, где учитывается личное мнение пользователя.
3. Выполнение заданий. Обработка фотографий, создание подписей к фото или видео, ведение личного блога…
4. Сыграть в лотерею онлайн. Это необычный вариант, но и ему можно уделить внимание. Если фортуна будет благосклонна, то вполне реально получить солидную сумму, просто играя.7
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
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