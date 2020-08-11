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Общество и люди

Как найти работу в интернете: реальные способы

12:03 9 августа 2020
компьютер

Работа в сети — реальный способ пополнить бюджет, не отходя от компьютера. Сегодня заинтересованным пользователям предлагается масса вариантов заработка в сети. Среди наиболее популярных:

1. Написание статей, отзывов. Чтобы приступить к работе, достаточно обладать хорошим словарным запасом, знать орфографию и грамматику. «Художественная литература» оплачивается дешевле, SEO-оптимизированные тексты — существенно выше.

2. Заполнение анкет, ответы на вопросы. 30−40 минут в день достаточно, чтобы пройти опрос или заполнить анкету. Чем необычнее и сложнее вопросы, тем выше оплата. Один из вариантов заработка, где учитывается личное мнение пользователя.

3. Выполнение заданий. Обработка фотографий, создание подписей к фото или видео, ведение личного блога…

4. Сыграть в лотерею онлайн. Это необычный вариант, но и ему можно уделить внимание. Если фортуна будет благосклонна, то вполне реально получить солидную сумму, просто играя.

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