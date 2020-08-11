В Центре «Миротворец» сообщили, что якобы Портнов мог участвовать в реализации плана Кремля по расчленению Украины

Центр «Миротворец» продолжает обнародовать анализ материалов, полученных в результате взлома электронной почты подчиненного идеолога «Новороссии» Владислава Суркова Бориса Рапопорта, датированные 2014 годом.

В частности, в центре изучили письма, якобы отправленные Рапопорту бывшим заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым. В одном из посланий содержится текст следующего содержания: «…Направляю документ по референдуму. Срочность сам определить не могу. На Ваше усмотрение. С ув. А».

В этой связи в «Миротворце» напомнили, что в конце апреля 2014 года Москва предпринимала неимоверные усилия по созданию в Украине так называемых «народных республик» с центрами в Харькове, Одессе, Днепре и других городах. «Служба безопасности Украины в тот период пачками отлавливала сотрудников ФСБ России, ГУ ГШ России, их агентуру в этих городах. Крым уже захвачен российскими оккупантами. Портнов сидит в Москве», — пишут в «Миротворце».

На этом фоне в отечественных СМИ появилось сообщение о том, что к руководству Украины «обратился председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута с просьбой провести всеукраинский референдум 25 мая 2014 одновременно с выборами президента Украины». Данная инициатива насторожила Кремль. Ведь, как считают аналитики Центра «Миротворец», народ Украины на пике патриотического подъема вряд ли проголосовал бы за расчленение своей страны.

«Портнов, который тоже испугался, что украинская власть с большой вероятностью получит результат, который не устроит его российских хозяев, спешно готовит для Кремля успокоительное сообщение», — пишет «Миротворец».

В частности, якобы Портнов отрапортовал о том, что без внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины невозможно принять любой закон, который в ближайшие месяцы позволил бы провести всеукраинский референдум. А дабы эти изменения не случились, экс-чиновник режима Януковича якобы предложил «предпринять усилия для срыва данного процесса путем работы с депутатами украинского парламента. Юридическая основа прилагается ниже».

«Срыв данного процесса никак не отразится на проведении местных референдумов, инициируемых по Крымскому сценарию», — цитирует «Миротворец» письмо, отправленное Раппопорту якобы Андреем Портновым, который таким образом дал понять, что в теме существования в 2014 году в Кремле плана расчленения Украины и готов поучаствовать в его реализации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» рассказали, как якобы Портнов при содействии нардепов помогал Кремлю.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter