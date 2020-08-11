В Киеве одна из крупнейших больниц переполнена больными коронавирусом

В Александровской больнице Киева полностью заняты больными COVID-19 не только профильный пятиэтажный инфекционный корпус, но и приспособленное для этих целей отделение нейрохирургии. Возможно, еще дополнительно один корпус переоборудуют под инфекционный. Об этом стало известно из комментария изданию Буквы ассистента кафедры внутренней медицины № 2 Национального медуниверситета имени Богомольца Ильи Бурлаченко. Он отметил, что в начале проведения тестирования количество исследований было мизерным — чуть более 200. Сейчас этот показатель в разы больше, но реальная заболеваемость значительно выше. А самые высокие риски заразиться коронавирусом — в закрытых помещениях при скоплениях людей. Поэтому в профилактических целях следует правильно носить маску и регулярно ее менять.

— Носить маску на улице, когда вокруг почти нет людей, не нужно, — отмечает Илья Бурлаченко. — Но в плохо вентилируемых закрытых помещениях — магазинах, кафе, офисах, транспорте — риск заразиться существует. Поэтому нельзя держать маску на шее или подбородке. В помещении вы должны прикрыть маской нос и проследить, чтобы она плотно прилегала к щекам. Основной тезис органов здравоохранения в США гласит: «Носи маску, чтобы защитить других, а другие будут носить маску, чтобы защитить тебя».

За сутки у 123 киевлян выявили коронавирус, на 11 августа в Киеве насчитывается уже 9687 подтвержденных случаев COVID-19.

Среди подхвативших вирус: 54 женщины (от 19 до 78 лет), 8 девочек (1−17 лет), 57 мужчин (20−79 лет), 4 мальчиков (от 4 до 16 лет). В частности, заболели и 4 медика. В больницы госпитализировали 17 пациентов, другие на самоизоляции.

В целом за период пандемии победили болезнь 3247 жителя столицы. Больше всего случаев заболевания в Дарницком районе — 39, в Деснянском — 17, в Днепровском — 15.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», количество зараженных коронавирусом в Украине на 11 августа перевалило за 83 тысячи. В то же время, как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине ждут вторую волну коронавирусной инфекции.

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