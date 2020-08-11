Наталия Орлянская: «Кости вторую неделю болят так зверски, что опиаты не берут» (часть 24)

«…Следующие хроники будут… м-м-м, не хочу преувеличивать, скажем, малоприятными», — написала после возвращения с Кинбурнской косы Наташа Орлянская в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где журналистка описывает свою борьбу с неоперабельной онкологией. С осени 2019-го Наталья прошла восемь курсов приема таргетного препарата и перед поездкой на море сделала очередное КТ. «Таблетки, на которых я сидела с осени, очевидно, уже перестали действовать. Судя по КТ», — пишет Орлянская. Сейчас она в ожидании назначения нового лечения: «Визита в клинику жду с острахом — химию и таблетки они со мной уже отстреляли, боюсь, предложат что-то нереальное по деньгам». Тем, кто хочет помочь Наталье Орлянской, сообщаем номер ее гривневой карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394.

31.07.2020. Это лето — пожалуй, самое яркое в моей жизни. Во-первых, вполне вероятно, что оно последнее (нет, мы не кокетничаем, мы реалисты). Во-вторых, по всем статьям ожидаемое самое ужжасненькое лето (болезнь с углублением побочных гадостей, карантин, отсутствие денег и работы) неожиданно обернулось фейерверком эмоций и впечатлений.

Пространство (волею моей Крестной феи Леры Колегаевой (Lera Kolegaeva) и ее богом данного мужа Володимира Скибы подарило мне Кинбурнскую косу. И для #cancer_girl это стало настоящим откровением. Это, безусловно, Место Силы — по крайней мере, так чувствую я. Я пила ее, аж захлебываясь, ела пригоршнями. Потому что ТАМ было все правильно: крепкий сон и нормальное самочувствие (можно было даже притвориться здоровой ненадолго), вкусный воздух, аромат разогретых под степным солнцем трав и сосен, шум прибоя, фантастические закаты, вкусная вода (да, там все пьют воду из-под крана), огромные южные звезды, а ночное небо такое яркое и чистое, что виден Млечный Путь. Еще пешие прогулки под обязательным зонтиком и в шляпе. Местные тощие, но дерзкие коты.

По словам моих спутников, давних адептов Кинбурна, Коса меня «приняла». Показала все свои красоты: озера с лечебными грязьками, кучу растущих только там растений, нашествия огромных и крохотных медуз — и кристально чистую воду. Прохладное, а потом теплое море. Птичий базар, дельфинов и пеликанов.

Свежий бриз, грозы и даже мягкое для этого климата (самое лучшее для меня) солнце с ветерком.

Еще повезло: на пару дней заехала тетенька, которая там раньше пекла домашний хлеб — мне перепало.

Еще именно в первый день приезда на Косу я получила великолепную — и тоже абсолютно неожиданную — новость (пока не буду об этом).



В общем, паззл Кинбурна сложился идеально.

Я от всей души благодарю Пространство и друзей за такой щедрый подарок. Теперь еще появилась новая цель — вернуться в это место снова. Очень хочется дожить.



На фотках — всяко разно с Косы. Ну, и еще кое-что из Николаева — Володя Скиба немножко выгулял по центру своего родного города. Вот фонтаны-арки впечатлили — идёшь под ними, чуть покапывает вода, ноги мокрые, а струи бегущих над головой водяных «жгутов» завораживают. А как, должно быть, приятно там пройтись в жару.

П.С. Честно: едва вернулась в Киев, все закрутилось так лихо, что я уж почти забросила идею рассказать о Кинбурне. Но потом поняла: надо, потому что это очень важно для меня. Ну, и еще для хронологии событий. Потому что следующие хроники будут… м-м-м, не хочу преувеличивать, скажем — малоприятными. Не хочу смешивать с Волшебством.

7.08.2020. Обещала страшное. Не знаю насчет страшно, но точно стрёмно.

Хроники #cancer_girl. Страшная сказка

Жила-жила одна онкобольная девочка. Жила-старалась — бо знала: времени мало, рак ее не лечится. То есть вполне себе жизнерадостно двигалась к своей точке Смерти.

Радоваться жизни получалось не всегда, бывали тяжелые и гадкие дни. Но в общем была давно готова помереть, потому как случиться это могло в любой момент.

Второе лето с рачком оказалось неожиданно вкусным.

Ковид волновал мало. Не, предосторожности я соблюдала, но с друзьями у нас была дежурная шутка: в одну воронку снаряд дважды не попадает. «Прикинь: ты собралась помирать от рака, а тут тебе — шлёп! — и плюхается коронавирус. Во прикол!» ©. Ну да, с моим диагнозом и иммунитетом — чистый швах.

И вот возвращается #cancer_girl в Киев, вся такая обдолбанная морем — и идет на плановую консультацию в свою онкоклинику.

А надо сказать, контрольное КТ сделала ровно перед поездкой — и получилось оно довольно паршивое. И с жирным намеком, что препарат, который принимала с осени, действовать перестал, так что врач должен назначить новое лечение.

Пункт контроля: к термометрии добавили экспресс-тесты на ковид. И шо вы думаете?.. Таки да! Тест выдаёт положительный результат. Эмоции смешанные: от «Да ладно!??» до «вот это вишенка на торте!» Спужаться почему-то не спужалась, а вот досаду почувствовала. Не, ну что за херня? Я ж и так умираю, зачем вотэтовсе полировать??"

Прибежала меня успокаивать целая завлабораторией. В смысле — мама капец в шоке, та возле нее хлопочет и твердит: да надо еще ПЦР-тестом проверять, бо эти сильно чувствительные и часто дают ложный результат. На третьей минуте примерно я, глядя, как она уговаривает маму, тихонько говорю: ващета это у меня тест позитивный, и онко тоже у меня. А врач смотрит на меня недоверчиво — ей мамина реакция понятна, а мое спокойствие слона на выгуле — вообще нет.

В общем следующие 1,5 суток (ждали результата ПЦР) мы с мамой жили, осененные ковидом. Я прям на рак аж трохи обиделась — что за дела, нормально ж тусили?

Короче: ПЦР-тест не подтвердил ковид. С чем я себя, а еще больше маму (которой от меня, к сожалению, никуда не деться) поздравляю.

А лечение новое мне так и не назначили. Сказали сделать еще 2 исследования. Так что сижу я на жопе ровно, жду своей очереди на ночное (так дешевле) МРТ мозга и черепа.

Плохо другое: хоть таблетки на опухоль перестали действовать, но кости, наверное, еще как-то поддерживали. Сейчас я уже недели две без лечения — и #панРачок очень быстро дал мне понять, кто тут кого танцует. Кости вторую неделю болят так зверски, что опиаты не берут — приходится сверху еще обезболивающее колоть.

Еще в начале весны начала ходить без палки, а теперь снова с ней шкутыльгаю. Челюсти, хребет по очереди в разных отделах, ребра, все суставы — всё, в общем.

А вот визита в клинику жду с острахом — химию и таблетки они со мной уже отстреляли, боюсь, предложат что-то нереальное по деньгам.

Ну, если так, попрошу расписать мне схему по эффективному обезболиванию (если, блин, я их уже все не прошла и не привыкла). И буду себе тихонько доживать. Без лечения, судя по динамике за время болезни, #cancer_girl протянет недолго.

А! Еще эта история с псевдоковидом мне похожа на «золотой пендель» от Пространства. «Думаешь, детка, у тебя много времени? А вот нааа, получите-распишитесь! И где теперь твое время?»

Так что сигнал я приняла и поняла, и даже начала проект, который очень хотела. Надеюсь все же успеть.

Карточку подвешу, вдруг еще получится поборсаться. А о новом лечении, конечно, напишу. Номер гривневой карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394.

Обнимаю всех крепко.

На фотке: мое крайнее колёсико. 1 таблеточка = 100 баксов. Я их на вашу денежку сожрала 8 упаковок (по 30 шт.) За что не устану благодарить всех, кто посчитал нужным помочь.

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