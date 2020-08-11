Сидели без зарплаты целый год: в Украину из Бразилии вернулись 12 моряков судна SRAKANE

В Украину из Бразилии вернулись наши сограждане — члены экипажа судна SRAKANE. Напомним, 19 июня в Киев из Ливии вернулись 14 моряков судна Ruta («Рута») — жителей Одесской, Херсонской и Николаевской областей, арестованных более 3 лет назад.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook, 12 украинцев, входивших в состав экипажа судна почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину, оставаясь в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия).

Получить деньги моряки смогли только после вмешательства украинских консулов в Сан-Паулу. Также дипломаты обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одного из наших соотечественников.

Отметим, в конце июля в аналогичной ситуации на территории Турции оказались 20 членов экипажей судов Arif Kaptan и Richard Borchard, которые были наняты на работу одним из одесских крюингов.

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