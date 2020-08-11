ВНО без репетиторов: как выпускник из провинции получил 795 баллов из 800 возможных

16-летний выпускник из поселка Перегинское Ивано-Франковской области Саша Люклян получил на внешнем независимом оценивании (ВНО) 795 баллов из 800 возможных. Это один из лучших результатов в стране. 200 баллов по математике и украинскому языку и литературе, 199 баллов по английскому языку и 196 — по физике. При этом Саша не ходил к репетиторам. Он занимался сам и даже разработал собственную систему подготовки к ВНО. Талантливый выпускник рассказал «ФАКТАМ», как ему удалось добиться таких невероятных результатов и в каком вузе планирует учиться.

«Испытал шок, когда мне сообщили, что я один из рекордсменов в стране»

Первой об успехе Саши в Facebook сообщила учительница Перегинской школы № 1 Ольга Абрам. Она назвала Сашу гордостью школы и уточнила, что он, помимо успеха на ВНО, хорошо показал себя на олимпиадах. В этом году должен был ехать на всеукраинскую олимпиаду по астрономии, но она не состоялась из-за эпидемии коронавируса. «Саша занял первое место на втором этапе олимпиад по физике, астрономии и английскому, — написала Ольга Абрам. — На третьем этапе — второе место по астрономии, третье по физике и английскому. Всеукраинская олимпиада по астрономии, к сожалению, не состоялась. Зато Саша еще получил третье место на олимпиаде по астрофизике, которая проводилась онлайн».

Рассказывая о внешнем оценивании, Саша признается: много учился и надеялся на хороший результат. Но новость о том, что он стал одним из лучших в стране, была для него неожиданностью.

— Конечно, я надеялся на высокие баллы, — говорит «ФАКТАМ» Саша Люклян. — Но не ожидал, например, что получу по украинскому языку и литературе 200 баллов. Когда сразу после ВНО на сайте Центра оценивания появились правильные ответы, я проверил и понял, что в тестовых заданиях все сделал правильно. Но думал, что допустил одну, а то и две ошибки в сочинении. Нашел еще одну ошибку в тестах по физике и одну — по английскому языку. По математике все было правильно. Но 200 баллов — это в любом случае неожиданно. Первой этот результат, кстати, увидела мама. У нее был настоящий шок! Никогда не забуду ее эмоции в тот момент, когда она позвала меня к компьютеру. А я испытал этот шок позже — когда стали известны результаты по четырем предметам и мне сообщили, что я один из рекордсменов в стране.

— Какой предмет показался самым сложным?

— Физика. Я и сдал ее хуже — получил 196 баллов. А вот наиболее легким для меня был тест по математике. Многие называют его сложным, но я всегда хорошо знал этот предмет, и мне даже не пришлось готовиться. Наверное, это в первую очередь потому, что моя бабушка — учитель математики. Сейчас она уже на пенсии. Но бабушка с младших классов много со мной занималась, и математика стала любимым предметом. Сейчас, кстати, у меня появился еще один любимый предмет — украинская литература. Честно говоря, раньше совсем ее не понимал и не уделял ей времени. А когда готовился к ВНО, начал заново читать все произведения по программе, и мне понравилось. Готовиться к тесту по украинскому языку и литературе начал примерно за год до сдачи. Этого времени хватило. Хотя по той же литературе, как я уже сказал, пришлось фактически начинать с нуля.

— Были репетиторы?

— Только по английскому языку и только в первом семестре одиннадцатого класса. Во втором семестре начался карантин, и я уже никуда не ходил — занимался дома самостоятельно. Я даже разработал собственную систему подготовки к внешнему оцениванию. Она совсем не похожа на то, что предлагают большинство учителей. У репетитора обычно есть свой план, и ученик идет по этому графику. Я же действовал иначе. Начал с того, что прошел тесты, которые были на ВНО в предыдущие годы. Благо они доступны на сайте Центра оценивания. Проходя эти тесты, сразу отмечал вопросы, которые казались мне сложными, и изучал конкретно те темы, к которым относились эти вопросы. Получилось, что я сам определил свои слабые места и работал над тем, что нужно подтянуть.

Например, украинский язык. Показался сложным тест, где речь идет об апострофах — учишь конкретно эту тему. Потом, например, тему об ударениях и так далее. В украинском языке некоторые вещи приходилось именно зубрить. Чего совсем не скажешь об английском. В английском я как раз ничего не зубрил, а старался максимально, если можно так сказать, погрузиться в язык. На протяжении нескольких месяцев каждый день смотрел фильмы на английском, и это дало хорошие результаты.

Сейчас мы с друзьями решили создать образовательный проект, посвященный подготовке к ВНО без репетиторов. Возможно, даже получится создать специальное приложение.

«Составлял себе план на каждый день. Начинал заниматься с восьми утра, иногда и раньше»

— Сколько времени занимала подготовка?

— Я занимался каждый день, без выходных. Но тут мне очень помог карантин. Потому что до марта я был больше сконцентрирован на подготовке к предстоящим олимпиадам. Впереди была всеукраинская олимпиаде по астрономии, и на подготовку к ВНО оставалось немного времени. Поэтому, когда объявили карантин, с одной стороны было обидно (ведь олимпиаду, к которой я готовился, отменили), а с другой, наоборот, появилась возможность целиком и полностью посвятить себя подготовке к тестированию. К тому же не пришлось отвлекаться на другие школьные предметы.

Составлял себе план на каждый день. Начинал с восьми утра, иногда и раньше. Я жаворонок и намного лучше усваиваю материал с утра. Поэтому старался все успеть в первой половине дня. Расписывал все по часам: одно время было выделено на физику, другое — на английский или украинскую литературу… А вторая половина дня уже была свободна. Я мог отдохнуть, что тоже очень важно. Например, пойти в спортзал или провести время с родными. Нужно восстанавливать силы. В этом, кстати, еще один плюс самостоятельных занятий. Были бы у меня репетиторы, приходилось бы подстраиваться под их графики. А я все делал тогда, когда было удобно мне, а не кому-то.

— Были моменты, когда все надоедало и хотелось устроить себе не полдня, а например, неделю выходных?

— Нет. Я не думал об усталости, никогда себя не жалел. Подготовка к ВНО стала для меня системой. Я вчера учился, сегодня учусь и буду учиться завтра… Выполнить свой план на день — это уже было как позавтракать или почистить зубы, то есть обязательно. Мне не нужна была никакая дополнительная мотивация — просто делал то, что запланировал. И это настолько вошло в привычку, что, когда ВНО вдруг закончилось, я даже немного растерялся (смеется). Было непривычно начинать день с чего-то другого, кроме учебы.

— Перед самим ВНО волновались?

— Конечно. Больше всего перед первым тестом по математике. Ведь из-за карантина мы не смогли пройти пробное ВНО и не знали, как все это будет происходить. Хотя в моей школе в начале марта проходило пробное тестирование — его уже несколько лет организовывает дирекция школы независимо от общегосударственного пробного ВНО. Мои одноклассники его прошли, а вот я в это время сидел дома с ветрянкой. Еще хорошо, что первые два теста — по математике и украинскому языку и литературе — сдавал в нашем поселке в Перегинском. Не пришлось ехать в другой населенный пункт и волноваться по поводу того, как я туда доберусь. Настроение перед ВНО было боевое. Хотя ночь перед первым тестом все же практически не спал.

16-летний Саша Люклян получил 200 баллов по математике и украинскому языку и литературе, 199 баллов по английскому языку и 196 — по физике

По словам Александра, главной его целью было сдать тесты так, чтобы поступить на бюджет в хороший университет.

— Я мечтал о Львовской политехнике, — продолжает Саша. — Хотя сейчас подумываю и о Киевском политехническом университете. Точно знаю, что буду поступать на программирование. Когда готовился к ВНО, честно говоря, больше думал не о конкретном вузе, а о том, что должен поступить на бюджет. Знал, что родные возлагают на меня большие надежды, и не хотел подвести ни их, ни себя. Кстати, не я один из нашего класса получил такие хорошие результаты. Например, мой друг Степан Максимов получил 199 баллов по двум предметам — по украинскому языку и литературе и по истории. В школе мы с ним сидели за одной партой и теперь смеемся, что, наверное, эта парта счастливая.

— На Сашу Люкляна мы действительно возлагали большие надежды. Он очень талантливый и настойчивый, — сказал «ФАКТАМ» директор Перегинской школы № 1 Иван Депутович. — Поставил себе цель и уверенно к ней шел. В физико-математическом классе, где Саша учился последние два года, он был лидером. В этом классе занимались сильные дети, и все они очень хорошо показали себя на тестировании. В общей сложности десять учеников нашей школы в этом году получили на ВНО больше 190 баллов. Это потрясающий результат.

И хотя наша школа находится в небольшом населенном пункте и у нас хватает проблем (например, нам очень нужен компьютерный класс), мы стараемся сделать все для того, чтобы дети могли получить качественное образование и сдать ВНО не хуже учеников элитных киевских лицеев. Похоже, что у нас это получается.

Наша школа одна из немногих в Рожнятовском районе предлагает для учеников старших классов профильное обучение. Кто-то выбирает физико-математический профиль, кто-то — филологический, химико-биологический или технологический. Для того чтобы помочь детям определиться, мы каждый год создаем в школе рабочую группу, в которую входят педагоги и психологи, и с ноября по март работаем с каждым учеником — проводим анкетирование (и не одно), анализируем наклонности и таланты, много разговариваем. Подготовка очень серьезная. И чаще всего, попадая в профильный класс, ученик уже знает, чего хочет.

А что касается ВНО, то мы уже несколько лет проводим в школе свое собственное пробное тестирование. В аудиториях стараемся создать именно такую обстановку, как будет на настоящем ВНО: по одному человеку за партой, с инструкторами и тестовыми тетрадями. И в этом году мы до карантина успели такое провести. Это было очень кстати, ведь позже в Украине отменили пробное ВНО.

«Дочке пришлось учить органическую химию на английском языке»

Позже стало известно еще об одной талантливой выпускнице, которая набрала 798 баллов из 800 возможных. Одиннадцатиклассница Виолетта Ольшанская окончила Крупецкую общеобразовательную школу в Радивиловском районе Ровенской области. Виолетта — дочь педагогов. Ее мама была ее же школьной учительницей химии. Она говорит, что дочка еще в младших классах начала изучать таблицу Менделеева. Виолетта получила 200 баллов по химии и математике, и 199 баллов — по физике и украинскому языку и литературе. Выпускница признается, что в подготовке к тестированию ей никто не помогал — все предметы изучала сама, без репетиторов. По словам Виолетты, тесты ей показались достаточно легкими, особенно по химии. Химию последние два года она изучала уже по индивидуальной программе и заняла третье место на всеукраинской олимпиаде.

— К олимпиаде по химии Виолетта готовилась по оксфордской программе, и учебник был только на английском языке, — рассказала мама Виолетты Татьяна Ольшанская. — Дочке пришлось учить органическую химию на английском языке. Виолетта с детства любит точные науки. Когда ее привели в первый класс, она заявила, что не знает сказок и они ей неинтересны. Зато знает расстояние от Солнца до Земли.

Виолетта Ольшанская планирует поступать на химический факультет в Киевский политехнический институт.

Виолетта Ольшанская из Ровенской области получила 798 баллов: 200 баллов по химии и математике и 199 баллов — по физике и украинскому языку и литературе. Фото — скрин с видео "Суспільне"



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самой большой проблемой для выпускников оказалось сдать ВНО по украинскому языку и истории Украины. И это при том, что в 2020 году пороговые баллы были существенно снижены.

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