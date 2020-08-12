«Не заметили» острый аппендицит у ребенка: одесситка отсудила у больницы 700 тысяч гривен

Суворовский районный суд Одессы признал справедливыми исковые требования матери ребенка, которая требовала взыскать с областной детской клинической больницы моральную компенсацию за страдания, причиненные ее дочери. В своем заявлении истица указала, что медики «не заметили» у ребенка явных признаков острого аппендицита.

Инцидент имел место в феврале 2018 года. Женщина вызвала карету скорой помощи для своей дочери, которая испытывала сильную боль. Фельдшер констатировал у девочки острый аппендицит, и «скорая» доставила маленькую пациентку в областную детскую больницу.

Там ребенка осмотрел хирург, который не обнаружил воспаления аппендикса, порекомендовал очистить девочке кишечник и отправил ее домой. Через сутки состояние ребенка ухудшилось, ее снова доставили в ту же больницу. На этот раз диагностировали гангренозно-перфоративный аппендицит и прооперировали.

После операции состояние пациентки было тяжелое и продолжало ухудшаться. Шесть суток спустя поставили новый диагноз: послеоперационные абсцессы брюшной полости. Провели еще одну хирургическую операцию. Постфактум изначальный диагноз дополнили: ранняя спаечная кишечная непроходимость, множественные абсцессы брюшной полости. Проще говоря, перитонит, вызванный несвоевременным оказанием медпомощи.

В течение недели прооперированная девочка была в тяжелом состоянии. Позже мать подала на больницу в суд, потребовав моральную компенсацию за страдания ребенка. Их она оценила в 1,5 миллиона гривен.

Ответчик иск не признал, обосновав свои доводы специфичной медицинской терминологией. Также прозвучали упреки в адрес матери ребенка, которая, по мнению ответчика, не выполнила в должной мере родительские обязанности.

Тем не менее суд счел требования истицы обоснованными и постановил возместить моральный ущерб в сумме 700 тысяч гривен, а также 19,3 тысячи гривен, которые ее мать потратила на судебные издержки.

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