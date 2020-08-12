27.47 / 27.69 32.05 / 32.54
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В центре Киева 15 и 16 августа пройдет городская школьная ярмарка

10:34 12 августа 2020
Школьная форма

В преддверии нового учебного года в Киеве на Крещатике в субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, состоится общегородская школьная ярмарка.

На ежегодной школьной ярмарке представят широкий выбор товаров от отечественных и зарубежных производителей. Покупателям предложат школьную форму, обувь, портфели и рюкзаки, книги и тетради, письменные принадлежности, обложки, канцтовары и другую школьную атрибутику.

В выездной торговле примут участие предприниматели из Днепропетровской, Львовской, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской областей, а также столичные предприятия легкой промышленности.

Как отмечается на странице «Городского магазина», организатора школьной ярмарки, в соцсетях, цены будут на 15−20 процентов ниже, чем в розничной торговле.

Ярмарка открыта 15 и 16 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике от № 13/2 до дома № 23а (между улицами Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

Напомним, что в Минздраве обновили правила работы школ в период карантина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по каким адресам в Киеве проводятся продуктовые ярмарки на текущей неделе.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

Стало известно, во сколько обходится содержание дачи Зеленского в Конча-Заспе

Подозреваемая

Убийство с расчленением на Троещине: в преступлении подозревают владелицу юрфирмы (фото)

Избиение протестующих в Минске

"Ребята, у нас ад!": рассказ очевидца массовых протестов и побоища в Минске

Елизавета Василенко

Звезда сериала "Школа" изменилась до неузнаваемости (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер