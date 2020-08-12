В центре Киева 15 и 16 августа пройдет городская школьная ярмарка

В преддверии нового учебного года в Киеве на Крещатике в субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, состоится общегородская школьная ярмарка.

На ежегодной школьной ярмарке представят широкий выбор товаров от отечественных и зарубежных производителей. Покупателям предложат школьную форму, обувь, портфели и рюкзаки, книги и тетради, письменные принадлежности, обложки, канцтовары и другую школьную атрибутику.

В выездной торговле примут участие предприниматели из Днепропетровской, Львовской, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской областей, а также столичные предприятия легкой промышленности.

Как отмечается на странице «Городского магазина», организатора школьной ярмарки, в соцсетях, цены будут на 15−20 процентов ниже, чем в розничной торговле.

Ярмарка открыта 15 и 16 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике от № 13/2 до дома № 23а (между улицами Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

Напомним, что в Минздраве обновили правила работы школ в период карантина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по каким адресам в Киеве проводятся продуктовые ярмарки на текущей неделе.



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