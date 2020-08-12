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В центре Киева 15 и 16 августа пройдет городская школьная ярмарка
В преддверии нового учебного года в Киеве на Крещатике в субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, состоится общегородская школьная ярмарка.
На ежегодной школьной ярмарке представят широкий выбор товаров от отечественных и зарубежных производителей. Покупателям предложат школьную форму, обувь, портфели и рюкзаки, книги и тетради, письменные принадлежности, обложки, канцтовары и другую школьную атрибутику.
В выездной торговле примут участие предприниматели из Днепропетровской, Львовской, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской областей, а также столичные предприятия легкой промышленности.
Как отмечается на странице «Городского магазина», организатора школьной ярмарки, в соцсетях, цены будут на 15−20 процентов ниже, чем в розничной торговле.
Ярмарка открыта 15 и 16 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике от № 13/2 до дома № 23а (между улицами Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).
Напомним, что в Минздраве обновили правила работы школ в период карантина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по каким адресам в Киеве проводятся продуктовые ярмарки на текущей неделе.
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