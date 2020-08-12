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Общество и люди

В "Борисполе" не пустили в самолет украинцев с тестами на COVID-19: что об этом известно

11:29 12 августа 2020
МАУ

В аэропорту «Борисполь» 43 пассажира не смогли улететь в Дубаи — их не пустили на борт самолета из-за «не того» теста на коронавирусную инфекцию. Напомним, что в Украине тесты на COVID-19 начали делать в международных аэропортах.

Как сообщает телеканал «Украина 24», сотрудники авиакомпании, не пропустившие пассажиров на борт, объяснили это изменением требований Объединенными Арабскими Эмиратами. А киевлянка Юлия Ковалева, заявившая, что узнала об изменениях лишь в аэропорту, уточнила, что людей на борт не пускали, поскольку тесты делали в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.

Отмечается, что некоторые из пассажиров срочно взяли билеты на рейс арабской авиакомпании и вылетели в Дубаи — там у всех проверили только наличие теста. «С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо», — рассказала львовянка Марьяна Яцульчак.

Тем временем в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» заявили, что пренебрегать требованиями ОАЭ они не имели права и что о новых правилах пассажиров предупреждали письмом.

«Согласно авиационным правилам, именно пассажир отвечает за получение всех необходимых документов для путешествий. На нашем сайте можно найти рекомендации, узнать, какие правила существуют для того, чтобы совершить путешествие в ту или иную страну», — говорит директор по поддержке производства компании «Международные авиалинии Украины» Татьяна Орлова.

Тем временем на конфликтную ситуацию отреагировали в Объединенных Арабских Эмиратах — пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пункт тестирования на коронавирусную инфекцию запустили и в аэропорту Одессы.

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