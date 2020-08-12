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В Киеве из-за съемок фильма Netflix с участием Ван Дамма перекрывают улицы: список и время
В Киеве из-за съемок фильма с участием известного актера Жан-Клода Ван Дамма в течение нескольких дней будут перекрывать улицы — перекрытия начались со среды, 12 августа.
Как сообщают в столичной КГГА, речь идет о съемках фильма «The Last Mercenary» от Netflix.
Опубликованы даты и время перекрытия улиц.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десять лет назад Жан-Клод Ван Дамм собирался снимать в Киеве фильм «Башня», но проект так и не был реализован.
Фото со странички Жан-Клода Ван Дамма в соцсетях.204
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