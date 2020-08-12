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Волынский священник поздравил Путина с Днем ангела: история получила неожиданное продолжение
Поздравление президенту РФ Владимиру Путину, отправленное украинским священником с Волыни, дало толчок к тому, чтобы прихожане храма УПЦ МП в селе Галиновка перешли в Православную церковь Украины.
Свято-Сергиевская религиозная община давно планировала переход, но последней каплей стало поздравление президента страны-агрессора с именинами.
Общину приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной Церкви Украины. У жителей Галиновки теперь новый священник, служба ведется на украинском языке, но пока только на территории храма.
«Общине еще предстоит вернуть себе храм, построенный совместными усилиями. Желаем им в этом Господней помощи и сил в борьбе за справедливость. Спасибо Богу и возносим молитвы за наших братьев и сестер, которые подтвердили свой выбор — принадлежать к единой поместной Православной Церкви Украины. Ее двери всегда открыты для всех!», — говорится в сообщении ПЦУ.
Как сообщали «ФАКТЫ», российские оккупанты лишили храма прихожан ПЦУ в Крыму. Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента вместе со своими прихожанами выгоняют из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.
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