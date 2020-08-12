- 20:38 Украина постепенно откажется от паспортов-книжечек: как это произойдет
- 20:31 Появился фурункул на ноге: под Одессой мужчина заболел сибирской язвой
- 20:30 Гитарная вечеринка у костра и выставка цветов: куда сходить в Киеве в выходные
- 20:09 В Закарпатье массово подделывают справки об отсутствии COVID-19
- 20:02 В Гомеле после задержания умер 25-летний мужчина
- 19:29 Скандал с нацгвардейцами в Затоке: появилось новое видео
- 19:15 "Тегеран": как сериалу про агента "Моссад" удалось предсказать будущее, и почему он покоряет весь мир
- 19:10 В Минске задержали украинских волонтеров: видео инцидента
- 19:04 Коронавирус пробрался в еще одно общежитие КПИ
- 18:47 В Литве раскрыли подробности бегства Тихановской из Беларуси
- 18:40 Руководство порта «Южный» ежедневно рискует тысячами жизней, — СМИ
- 18:36 В Кабмине анонсировали полную замену руководства «Укроборонпрома»
В Закарпатье массово подделывают справки об отсутствии COVID-19
В Закарпатье мошенники подделывают справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.
За так называемые «документы» от имени частной клиники дельцы требовали от 500 до 1000 гривен, передает Mukachevo.net.
Из-за фейковых справок многие закарпатцы не смогли пересечь границу.
«Люди должны осознавать, если они не сдавали тесты и получили справки, то эти справки априори являются подделкой», — цитирует издание слова руководителя клиники.
Врач обращался в полицию, но его жалобу еще не рассмотрели. Для предупреждения от подделок, медик разработал специальные знаки защиты.
В Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА сообщили, что в области только 5 медучреждений прошли верификацию для проведения ПЦP-тестирования.
Напомним, в аэропорту «Борисполь» 43 пассажира не смогли улететь в Дубаи — их не пустили на борт самолета из-за теста на коронавирус, который они сделали не в «той» клинике.184
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм