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Общество и люди

В Закарпатье массово подделывают справки об отсутствии COVID-19

20:09 12 августа 2020
справки

В Закарпатье мошенники подделывают справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

За так называемые «документы» от имени частной клиники дельцы требовали от 500 до 1000 гривен, передает Mukachevo.net.

Из-за фейковых справок многие закарпатцы не смогли пересечь границу.

«Люди должны осознавать, если они не сдавали тесты и получили справки, то эти справки априори являются подделкой», — цитирует издание слова руководителя клиники.

Врач обращался в полицию, но его жалобу еще не рассмотрели. Для предупреждения от подделок, медик разработал специальные знаки защиты.

В Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА сообщили, что в области только 5 медучреждений прошли верификацию для проведения ПЦP-тестирования.

Напомним, в аэропорту «Борисполь» 43 пассажира не смогли улететь в Дубаи — их не пустили на борт самолета из-за теста на коронавирус, который они сделали не в «той» клинике.

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