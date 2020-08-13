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Антирекорды перестали пугать: подцепивший COVID-19 "слуга народа" прокомментировал свое заболевание
Нардеп от «Слуги народа» Роман Грищук, заразившийся коронавирусом, сообщил в соцсети, что чувствует себя более-менее нормально, после того, как «стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19».
«У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать. Средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция — все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок», — отметил Грищук.
Напомним, Грищук прошел парламент по столичному мажоритарному округу № 222. До этого он руководил студией «Мамахохотала».
Ранее стало известно, что коронавирусом переболел народный от «Слуги народа» Даниил Гетманцев. А с начала пандемии, по данным спикера Дмитрия Разумкова, переболели 15−17 народных депутатов.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июля — начале августа в Украине ежедневно фиксируется рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Так 12 августа зафиксировано 1433 новых случаев заражения.
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