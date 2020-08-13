27.41 / 27.64 32.06 / 32.54
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Возможны пробки: в Киеве на оживленном проспекте ограничат движение (карта)

9:46 13 августа 2020
Дорожные работы

В Киеве продолжаются дорожные работы на целом ряде улиц. В четверг, 13 августа, частично перекроют движение на Голосеевском проспекте. Ремонт запланирован с 21:00 13 августа до 7:00 21 августа на участке между улицей Героев Обороны и Ореховатским путепроводом, сообщили в «Киевавтодоре».

Напомним, что ограничение для транспорта также действует:

  • до 14 августа на Лыбедской площади (из-за ремонта на участке между бульваром Дружбы Народов и улицей Джона Маккейна);
  • до 14 августа — на улице Михаила Омеляновича-Павленко (на участке между улицами Московской и Левандовского);
  • до 28 сентября на Южном мосту (на крайней правой полосе), что связано с обновлением опор и текущим ремонтом деформационных швов (дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе);
  • до конца сентября — в районе Воздухофлотского путепровода (в направлении Воздухофлотского проспекта) и на Шулявском мосту.

Ожидается, что осенью начнут капремонт Большой Окружной (от улицы Киевской до Одесской площади). Работы планируют закончить в 2021 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве открыли первую перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Она находится возле станции метро «Выдубичи».

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко и Путин

Лукашенко согласился на все предложения Путина о поглощении Беларуси: сделано тревожное заявление

Тихановская

Стало известно, чем Тихановская занимается в Литве

лето

Чувствуется дыхание осени: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

мужчина

В Беларуси силовики начали выбрасывать форму в мусорники (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер