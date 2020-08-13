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Возможны пробки: в Киеве на оживленном проспекте ограничат движение (карта)
В Киеве продолжаются дорожные работы на целом ряде улиц. В четверг, 13 августа, частично перекроют движение на Голосеевском проспекте. Ремонт запланирован с 21:00 13 августа до 7:00 21 августа на участке между улицей Героев Обороны и Ореховатским путепроводом, сообщили в «Киевавтодоре».
Напомним, что ограничение для транспорта также действует:
- до 14 августа на Лыбедской площади (из-за ремонта на участке между бульваром Дружбы Народов и улицей Джона Маккейна);
- до 14 августа — на улице Михаила Омеляновича-Павленко (на участке между улицами Московской и Левандовского);
- до 28 сентября на Южном мосту (на крайней правой полосе), что связано с обновлением опор и текущим ремонтом деформационных швов (дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе);
- до конца сентября — в районе Воздухофлотского путепровода (в направлении Воздухофлотского проспекта) и на Шулявском мосту.
Ожидается, что осенью начнут капремонт Большой Окружной (от улицы Киевской до Одесской площади). Работы планируют закончить в 2021 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве открыли первую перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Она находится возле станции метро «Выдубичи».134
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