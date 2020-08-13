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Общество и люди

Медовый спас или Маковея: красивые открытки и поздравления с наступающим праздником

9:55 13 августа 2020
мед

В августе отмечаются три церковных Спаса: Медовый или Маковея, яблочный и ореховый. В пятницу, 14 августа, православные отметят первый Спас — Медовый, Маковый или Маковей.

С этого дня пасечники начинали собирать и святить мед. Считалось, что употреблять свежий мед можно только после Медового Спаса. В этот период также начинался сбор мака. Хозяйки готовили различную выпечку с маком — пироги, булочки. Верующие святят в этот день целебные травы и воду.

«ФАКТЫ» собрали яркие открытки и теплые поздравления с наступающим праздником.

Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!

Перший Спас — Медовий Спас,

Свято літа, меду, сонця!
Смачних солодощів запас,
Всім сьогодні лунає!
Сонячним подарунком ти
Радий сьогодні пригощатися,
Всім медової доброти,
Всім безпечності і щастя!

Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.

Перший Спас Медовий —
Будьте всі здорові!
Зберемо врожай багатий,
Бджілка нас вітає з святом!

Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе всіх!
Хай життя солодким буде,
І здоровим буде рік!

Медок бурштиновий так і манить,
Чарує ніжний аромат.
Ми нині перший спас зустрічаємо
І радіє старий, і молодий.
Нехай буде життя таке же солодке,
І свято будинок ваш відвідає.
Весь смуток прожене без залишку
І всіх Господь благословить!

Желаю я в Медовый спас
Тебе энергии запас,
Достатка вдоволь, склад добра,
Чтоб вкусной жизнь твоя была.

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

Праця бджолина пройшла недарма —
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас — Медовий Спас!

Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!

19 августа православные будут отмечать один из 12 самых больших церковных праздников в году — Второй Спас — Яблочный, или Великий.

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