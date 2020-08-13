Медовый спас или Маковея: красивые открытки и поздравления с наступающим праздником

В августе отмечаются три церковных Спаса: Медовый или Маковея, яблочный и ореховый. В пятницу, 14 августа, православные отметят первый Спас — Медовый, Маковый или Маковей.

С этого дня пасечники начинали собирать и святить мед. Считалось, что употреблять свежий мед можно только после Медового Спаса. В этот период также начинался сбор мака. Хозяйки готовили различную выпечку с маком — пироги, булочки. Верующие святят в этот день целебные травы и воду.

«ФАКТЫ» собрали яркие открытки и теплые поздравления с наступающим праздником.

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

Перший Спас — Медовий Спас,

Свято літа, меду, сонця!

Смачних солодощів запас,

Всім сьогодні лунає!

Сонячним подарунком ти

Радий сьогодні пригощатися,

Всім медової доброти,

Всім безпечності і щастя!

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Перший Спас Медовий —

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом!

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!

Медок бурштиновий так і манить,

Чарує ніжний аромат.

Ми нині перший спас зустрічаємо

І радіє старий, і молодий.

Нехай буде життя таке же солодке,

І свято будинок ваш відвідає.

Весь смуток прожене без залишку

І всіх Господь благословить!



Желаю я в Медовый спас

Тебе энергии запас,

Достатка вдоволь, склад добра,

Чтоб вкусной жизнь твоя была.

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!



Праця бджолина пройшла недарма —

Маєм Божих солодощів запас!

Солодкий, сонячний, бурштиновий

Перший Спас — Медовий Спас!

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

19 августа православные будут отмечать один из 12 самых больших церковных праздников в году — Второй Спас — Яблочный, или Великий.

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