На Шулявском мосту в Киеве снова ограничат движение: что важно знать

В Киеве с 00:30 пятницы, 14 августа, ограничат движение на Шулявском путепроводе, открытом в конце 2019 года.

Как сообщают в КГГА, это связано с ремонтными работами, которые продлятся до 05:00 20 августа.

«На путепроводе будут укладывать верхние слои асфальтобетонного покрытия и наносить дорожную разметку. Работы будут проводиться на основном проезде и на подъездах со стороны улиц Гетьмана и Довженко», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве до 25 августа перекрывают ряд улиц в связи со съемками фильма, в которых принимает участие известный актер Жан-Клод Ван Дамм.



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