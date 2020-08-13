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На Шулявском мосту в Киеве снова ограничат движение: что важно знать
В Киеве с 00:30 пятницы, 14 августа, ограничат движение на Шулявском путепроводе, открытом в конце 2019 года.
Как сообщают в КГГА, это связано с ремонтными работами, которые продлятся до 05:00 20 августа.
«На путепроводе будут укладывать верхние слои асфальтобетонного покрытия и наносить дорожную разметку. Работы будут проводиться на основном проезде и на подъездах со стороны улиц Гетьмана и Довженко», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве до 25 августа перекрывают ряд улиц в связи со съемками фильма, в которых принимает участие известный актер Жан-Клод Ван Дамм.
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