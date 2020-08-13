27.35 / 27.58 32.06 / 32.52
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Донбасс важнее коронавируса: данные соцопроса

14:47 13 августа 2020
Соцопрос

Свежие социологические исследования, проведенные Центром Разумкова и «Социсом», подтвердили данные более ранних опросов — большинство украинцев по-прежнему считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении.

Так, согласно данным исследования, это подтвердили 64,8 процента респондентов — в более раннем опросе «Рейтинга» их было 68 процентов.

А отвечая на вопрос, какая именно из проблем больше всего беспокоит, более 60 процентов упомянули военный конфликт на Востоке Украины. Уровень зарплат и стоимость коммуналки — на втором и третьем местах (47,2 и 32,7 процента соответственно). Коронавирус серьезно отстал — 18,4 процента голосов участников соцопроса.

Ответы на вопрос, касающийся страны-агрессора России, распределились так:

Исследования проводились 21 — 28 июля 2020, метод сбора первичной социологической информации — стандартизированное интервью «face-to-face» по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город / село) и разделение страны на области. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследования Фонда демократических инициатив имени Кучерива показали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжают доверять 44% украинцев, а не доверяют — 49%, что создает отрицательный баланс.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко и Путин

Устранить или списать: в Москве рассказали о сценариях Кремля для Лукашенко

Пациент после трансплантации

Поджелудочная железа и почка, пересаженные пациенту, уже включились в работу

Спецназ

«Засунем в трусы гранату и выдернем чеку»: белорус рассказал о зверствах силовиков и заподозрил, что это были россияне

Маск

Илон Маск предложил помощь протестующим белорусам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер