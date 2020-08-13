Донбасс важнее коронавируса: данные соцопроса

Свежие социологические исследования, проведенные Центром Разумкова и «Социсом», подтвердили данные более ранних опросов — большинство украинцев по-прежнему считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении.

Так, согласно данным исследования, это подтвердили 64,8 процента респондентов — в более раннем опросе «Рейтинга» их было 68 процентов.

А отвечая на вопрос, какая именно из проблем больше всего беспокоит, более 60 процентов упомянули военный конфликт на Востоке Украины. Уровень зарплат и стоимость коммуналки — на втором и третьем местах (47,2 и 32,7 процента соответственно). Коронавирус серьезно отстал — 18,4 процента голосов участников соцопроса.

Ответы на вопрос, касающийся страны-агрессора России, распределились так:

Исследования проводились 21 — 28 июля 2020, метод сбора первичной социологической информации — стандартизированное интервью «face-to-face» по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город / село) и разделение страны на области. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследования Фонда демократических инициатив имени Кучерива показали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжают доверять 44% украинцев, а не доверяют — 49%, что создает отрицательный баланс.

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