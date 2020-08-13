Полицейским дали право выгнать из дома виновного в семейном насилии

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, недавно рассказавший о ДТП на аллее Героев Небесной Сотни, сообщил об усилении полномочий патрульный полицейских в ситуациях, связанных с насилием в семье.

«Отныне сотрудники Департамента патрульной полиции уполномочены выносить временные запрещающие предписания в отношении обидчика», — пишет Билошицкий на своей страничке в соцсетях и поясняет, что предписание (сроком на 10 суток) может выноситься в отношении агрессивного человека, если существует угроза жизни или здоровью пострадавшего от домашнего насилия, и если существует вероятность повторного нападения.

Патрульные получили право:

обязать обидчика покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица;

запретить обидчику вход и пребывание в месте жительства (нахождения) пострадавшего лица;

запретить обидчику любой контакт с пострадавшей лицом.

«Важной особенностью применения запретного предписания является тот факт, что он выносится как по заявлению пострадавшего лица, так и по собственной инициативе работника уполномоченного подразделения полиции по результатам оценки рисков», — добавляет Алексей Билошицкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Полтавщине живодер, мучивший животное, угрожал своей старенькой бабушке поступить с нею так же, если она не отдаст ему пенсию.



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