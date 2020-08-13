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В Одессе на 103-м году умер старейший практикующий врач Украины
В среду, 12 августа, в Одессе на 103-м году жизни скончался Петр Петросян, известный в регионе врач-дерматовенеролог. Об этом сообщили в горсовете, подчеркивая, что Петр Асланович Петросян был старейшим практикующим медиком в Украине.
Он родился в маленьком селе в Нагорном Карабахе. В 1942 году окончил Азербайджанский медицинский институт. Участник Второй мировой войны, отмечен многими наградами. Полковник медицинской службы в отставке, заслуженный врач Украины, имевший высшую квалификационную категорию по специализации «Дерматовенерология». Автор 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений.
За плечами у Петра Аслановича — 78 лет трудового стажа. Он даже не помышлял о выходе на пенсию, продолжал принимать пациентов в медицинском центре в центре Одессы на улице Жуковского.
Когда Петру Петросяну исполнилось 100 лет, он приоткрыл секреты своего долголетия. «Это передано мне на генетическом уровне: мой дед прожил 80 лет, отец — 89, а мать — 92 года», — сказал тогда юбиляр.
Главным секретом активной жизни Петр Асланович считал труд. «Нужно просто трудиться, помогать людям, никому не желать зла, радоваться жизни, постоянно интересоваться новым. Одним словом — делать собственную жизнь самому», — подчеркивал врач.
Дружная семья также внесла свою лепту в его долголетие, окружив Петра Аслановича теплом и заботой. Дочь Веста Петровна всегда была рядом с отцом. Сын — Армен Петросян — известный в Одессе врач-кардиолог. У старейшины отечественной медицины также остались внуки и правнуки.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали еще об одном долгожителе-медике —Максиме Дудченко из Полтавы, который также делился секретами своего долголетия.
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