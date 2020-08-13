Принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве могут запретить

Наверняка не все автомобилисты знают, что ежедневно в Киеве за нарушения правил остановки и стоянки эвакуируют около 300 транспортных средств. К примеру, только в течение июля эвакуированы 5 585 автомобилей, о чем сообщили в столичном департаменте транспортной инфраструктуры. При этом водители, чьи машины были принудительно увезены, утверждают, что парковщики делают это с многочисленными нарушениями, а сама процедура оплаты штрафа и освобождения «лошадки» из плена превращается в муки ада с реальным риском для здоровья автовладельца. Впрочем, у водителей недавно появилась призрачная надежда на то, что принудительную эвакуацию транспорта могут запретить в судебном порядке.

Любимое время «сбора» машин на центральных улицах столицы — пятница, после обеда

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей в Киеве набирает обороты: если за второй квартал 2020 года было доставлено на штрафплощадки около 9 тысяч машин, то только за последний месяц их было свыше 5 500. За это время инспекторы по парковке вынесли 9 700 постановлений почти на 5 миллионов гривен.

Для автовладельца возврат машины со штрафплощадки обходится в копеечку: кроме штрафа за неправильную стоянку в размере 510 гривен, водителям приходится оплачивать навязанные услуги по принудительной эвакуации их машины (1 270 гривен) и пребыванию ее на штрафплощадке (144 гривни в сутки) — в целом почти 2 тысячи гривен.

Бывалые автолюбители рассказывают, что любимое время «сбора» машин на центральных улицах столицы — это пятница, после обеда. За оставшиеся до выходных полдня многие не успевают даже выяснить, на какую штрафплощадку отвезли их авто, и уж тем более оплатить необходимые квитанции. Приходится возвращаться к решению вопроса только в понедельник и оплачивать уже трехдневную стоянку.

Именно в пятницу и понедельник на площадках возникает столпотворение автомобилистов. Недостаточный штат сотрудников просто не успевает обслужить всех желающих, что часто приводит к конфликтным ситуациям. Недавно на штрафплощадке, расположенной на улице Набережно-Луговая, 4 на Подоле, около полусотни водителей устроили масштабный скандал из-за того, что сотрудники стоянки не успевали оформить выдачу автомобилей.

Владельцы транспорта воспользовались услугой оплаты штрафов онлайн через соответствующее приложение Kiev smart city, но и это не ускорило процедуру. И хотя в рекламных брошюрах указывается, что возврат авто при такой оплате должен длиться всего четыре минуты, когда водителей слишком много, это занимает уйму времени. Водителям предложили прийти в другой день, прекрасно зная, что это будет дороже.

Возмущенные автомобилисты не давали работникам уйти домой, приехала полиция, к которой водители обратились с жалобами на противоправные действия сотрудников штрафплощадки.

Огромные очереди в тесных помещениях штрафплощадок стали обыденностью. И, конечно, в этих очередях, в узких душных коридорах о соблюдении социальной дистанции и других карантинных мерах речь не идет. Но, похоже, местную власть это совсем не беспокоит.

Политолог Сергей Гайдай на своей странице в Facebook описал, как вызволял свою машину: «В густо набитом и душном коридоре угрюмого двухэтажного здания, в полуподвальном помещении я обнаружил еще человек 100 таких же бедолаг. А что у нас тут с карантином? Ну да, здравствуй, коронавирус. Далее надо было на колене заполнить заявление, выстоять многочасовую очередь, чтобы зайти в маленькую комнатушку. Там очень не спеша (почему они всегда работают так медленно?) двое работников на сотню посетителей, заполнив кучу форм и сфотографировав мои документы водителя, выдали мне квитанции на оплату».

По словам Сергея Гайдая, приложение Kiev smart city упорно не хотело проводить регистрацию. «В службе поддержки по телефону, по которому я позвонил, мне сообщили, что сегодня у них „аншлаг“ и приложение „зависло“. Привет тебе, „Киев в смартфоне“!» — иронично подметил он.

Верховный суд признал эвакуацию автомобиля незаконной

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, чаще всего (в 49 процентах случаев) эвакуируют транспорт за парковку на пешеходном переходе, а также за стоянку на полосе общественного транспорта (15 процентов) и неуплату парковки (14 процентов).

В соцсетях автомобилисты жалуются, что их машину эвакуировали безосновательно и по закону можно было ограничиться штрафом за неправильную парковку. Тот же Сергей Гайдай пишет: «Я не припарковал автомобиль так, чтобы перекрыть кому-нибудь проезд или подъезд к важному объекту, я не заблокировал проезжую часть, пешеходный переход, тротуар или велосипедную дорожку. Просто мой автомобиль стоял не на синей разметке, а на белой. Кроме моей машины, там стояла еще целая вереница других».

На то, что эвакуация часто происходит без должных оснований, жалоб много. Недавно Верховный суд в спорной ситуации с эвакуацией стал на сторону владельца транспорта. Напомним, что решения Верховного суда дают основание всем судам низших инстанций в дальнейшем руководствоваться им.

18 июня Верховный суд рассмотрел иск водителя, требовавшего отменить постановление о наложении на него штрафа за неправильную парковку и признать противозаконным задержание и доставку его машины на спецплощадку. Местный суд удовлетворил исковые требования, основываясь на том, что на видеоносителе, зафиксировавшем запаркованную машину, не усматривается нарушение правил остановки, стоянки, создающее препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения. В Апелляционном суде это постановление суда первой инстанции было отменено. Но водитель не сдался и решил до конца отстаивать свои права уже в Верховном суде, который вынес свое окончательное решение в пользу водителя. В частности, суд отметил, что ответчик не представил подтверждений того, что именно истец был водителем (а не владельцем) автомобиля. Тот же аргумент может предъявить владелец любого авто, получивший «письмо счастья».

Теперь у водителей эвакуированных авто появился шанс отстоять свои права — их адвокаты могут ссылаться на упомянутое постановление Верховного суда.

Правозащитники вообще призывают не бояться судиться, особенно если вы уверены в своей правоте. Тем более что нарушений во время эвакуации допускается масса. Например, никто не уведомляет владельцев машин, как этого требует закон, о том, что транспортное средство было эвакуировано, а не угнано. А после оплаты штрафа за неправильную парковку и «хранение» не выдаются копии документов, послуживших основанием для эвакуации. Но по истечении 14 дней проходят сроки для обжалования.

Известный правозащитник в сфере безопасности дорожного движения Владимир Караваев на своей странице в Facebook написал: «Еще вариант — обращаться в суд после оплаты. Хотя с ним тоже непросто: когда человек все оплатит, у него на штрафплощадке забирают все документы и никаких доказательств оплаты на руках не остается. В суде же нужны все документы, чтобы требовать возмещение убытков и моральную компенсацию. Но на это мало кто решается. Еще никто из тех, кто незаконно эвакуировал автомобиль, ответственности не понес. Сама часть админкодекса прописана некорректно, она не конкретизирована, и это дает основания для манипуляций и сбора денег за транспортировку и хранение ТС».

Кроме того, еще один иск подан в Окружной административный суд Киева. ОО «Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право» — к КГГА, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и Киевсовету в качестве третьего лица. Истец просит признать противоправной работу эвакуаторов в столице. В частности, в обращении сказано: «Истец просит суд признать противоправными действия Департамента транспортной инфраструктуры… о наделении полномочиями инспекторов Департамента транспортной инфраструктуры… составлять протоколы, предусмотренные частями 1, 3 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и обеспечении работы по доставке временно задержанных транспортных средств для хранения на специальную площадку или стоянку». Суд решил, что это дело имеет незначительную сложность и поэтому подлежит рассмотрению по упрощенной процедуре без уведомления сторон спора. На момент подготовки материала в печать соответствующего решения Окружного административного суда Киева по данному обращению нет.

В каких случаях автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку

Во избежание проблем с эвакуацией транспортных средств хотим напомнить, в каких случаях закон позволяет машину задержать и доставить на штрафплощадку:

— нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения;

— нарушение правил остановки или стоянки в местах, обозначенных соответствующими знаками или разметкой и предназначенных для инвалидов или электромобилей;

— нарушение правил парковки;

— неоплата стоимости услуг парковки.

В Административном кодексе случаи препятствования дорожному движению детально расписаны. Так можно квалифицировать автомобиль, который:

— поставлен на проезжей части в два и более рядов;

— расположен в запрещенных местах остановки или стоянки, в частности:

а) на железнодорожных переездах;

б) на трамвайных путях;

в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

г) на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

д) на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

е) на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее трех метров;

ж) ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии — ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

з) ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

и) в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

к) ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

л) расположено на обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой в местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими).

— своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

— расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

— расположен на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

— препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

— нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосах движения.

Согласно нормам админкодекса при временном задержании транспортного средства его месторасположение должно быть зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи). Инспекторы по парковке обязаны безотлагательно информировать о временном задержании автомобиля соответствующие подразделения Нацполиции с указанием его номерных знаков, марки и модели, точного времени задержания и места хранения (адрес и телефоны специальной площадки или стоянки). Они должны размещать эту информацию на своем официальном сайте, а также передавать соответствующие сообщения на контактный номер мобильного телефона владельца или его электронную почту, если информацию о таковых хозяин машины предоставлял в сервисные центры МВД. Возврат транспорта производится только после оплаты стоимости услуг по его транспортировке и хранению.

Ситуация с парковками в столице и других городах-миллионниках Украины непростая — они перегружены транспортом! Но при этом местные власти, не создав надлежащих условий для нормальной, комфортной стоянки транспорта, пошли по иному пути — начали штрафовать и эвакуировать транспорт, который, по субъективному мнению полицейских или парковщиков, стоит не так. Парковочных мест и площадок в крупных городах катастрофически не хватает, а знаки, запрещающие стоянку и остановку, появляются как грибы после дождя. И учитывая такую тенденцию, есть веские причины полагать, что эвакуация транспортных средств не что иное, как прибыльный бизнес, а отнюдь не наведение порядка на улицах и дорогах.

В завершение справедливости ради отметим, что нельзя огульно обвинять местные власти в предубежденном отношении к водителям. На практике действительно возникает много ситуаций, когда автомобилисты бросают свои авто, как им заблагорассудится, зачастую реально мешая проезду другого транспорта или движению пешеходов.

Поэтому призываем водителей ставить машины на стоянку или парковку с четким выполнением требований ПДД, думая о том, будет ли ваша машина мешать другим участникам движения или нет. И даже если за неправильную парковку ваш автомобиль не эвакуируют, помните, что его может случайно повредить другой транспорт или несдержанные, обозленные люди, которым он мешает пройти.

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

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