«Не хочу, чтобы девушки боялись ездить в такси»: сеть взбудоражил острый ролик украинки о насилии над женщинами

Видео, в котором рассказывается о том, как девушка подверглась насилию со стороны таксиста, вызвало резонанс в сети. Ранее сообщалось, что в украинском поезде пытались изнасиловать пассажирку.

Ролик разместила в своем Instagram Уля Станиславская.

«Я не хочу, чтобы девушки боялись ездить в такси… Не хочу, чтобы боялись ходить в коротких юбках… Не хочу, чтобы мы „сами были во всем виновными“… Не хочу, чтобы девушки боялись ходить по улицам вечером… Я не хочу, чтобы я и другие девушки боялись даже рассказать о насилии», — написала Станиславская.

При этом комментаторы отмечают, что проблема раскрыта, но не предлагаются пути ее решения.

Ранее сообщалось, что в Днепре зверски избили женщину прямо на глазах у прохожих.

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