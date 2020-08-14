- 17:15 Российские медики не готовы испытывать на себе "космическую" вакцину Путина от коронавируса
- 17:15 Луганчане под Офисом президента требовали выборов и отставки губернатора
- 17:01 Дом в заповедной зоне? Активисты потребовали от министра Ткаченко объяснений
- 16:58 Бывший министр культуры Беларуси публично поддержал протестующих
- 16:42 Скоро пойдет в президенты: в сети отреагировали на новую должность скандального Вадима Титушко
- 16:41 В Одессе у мужчины украли из автомобиля 100 тысяч долларов
- 16:35 Кулеба рассказал о возможной роли Беларуси в Люблинском треугольнике
- 16:33 Экс-звезда «Шахтера» сменил «Челси» на «Арсенал»
- 16:10 «Не хочу, чтобы девушки боялись ездить в такси»: сеть взбудоражил острый ролик украинки о насилии над женщинами
- 16:05 Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций
- 16:01 Рассмотрение ходатайства о снятии ареста с акций "Мотор Сiчi" закончилось отводом судьи: в чем причина?
- 16:00 В Украине объяснили, почему распад России неизбежен
Дом в заповедной зоне? Активисты потребовали от министра Ткаченко объяснений
13 августа в Киеве прошел митинг под домом министра культуры Александра Ткаченко, расположенном в заповедной зоне Труханова острова. Об этом стало известно от журналиста информационного агентства «Журналист», который находился на месте событий, пишет «Апостроф».
Активисты ГО «Ліс» и ГО «Товариство охорони пам’яток культури міста Києва» протестовали против застройки Труханова острова и требовали, чтобы Ткаченко объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны, так как министр культуры, представитель партии «Слуга народа» и бывший гендиректор «1+1 Media» якобы проживает в этом доме на Трухановом острове в рекреационной зоне и до сих пор не задекларировал его.
«Мы собрались здесь для того, чтобы нынешний министр культуры объяснил, почему он считает, что он имеет право проживать на территории заповедной зоны и почему он не внес эту недвижимость в декларацию. Это уже не первый раз, когда Александра Ткаченко просят объяснить жителям Киева факт проживания в этом доме. Два года назад он уверял, что в декларации за 2019 год мы увидим, у кого и за сколько он арендует это жилье, но, к сожалению, этого так и не случилось», — прокомментировал один из активистов.
По словам митингующих, они организовали митинг у дома Ткаченко, чтобы спровоцировать реакцию чиновника на свои требования.146
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм