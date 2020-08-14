27.26 / 27.50 31.99 / 32.45
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Дом в заповедной зоне? Активисты потребовали от министра Ткаченко объяснений

17:01 14 августа 2020
Дом в заповедной зоне? Активисты потребовали от министра Ткаченко объяснений
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

13 августа в Киеве прошел митинг под домом министра культуры Александра Ткаченко, расположенном в заповедной зоне Труханова острова. Об этом стало известно от журналиста информационного агентства «Журналист», который находился на месте событий, пишет «Апостроф».

Активисты ГО «Ліс» и ГО «Товариство охорони пам’яток культури міста Києва» протестовали против застройки Труханова острова и требовали, чтобы Ткаченко объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны, так как министр культуры, представитель партии «Слуга народа» и бывший гендиректор «1+1 Media» якобы проживает в этом доме на Трухановом острове в рекреационной зоне и до сих пор не задекларировал его.

«Мы собрались здесь для того, чтобы нынешний министр культуры объяснил, почему он считает, что он имеет право проживать на территории заповедной зоны и почему он не внес эту недвижимость в декларацию. Это уже не первый раз, когда Александра Ткаченко просят объяснить жителям Киева факт проживания в этом доме. Два года назад он уверял, что в декларации за 2019 год мы увидим, у кого и за сколько он арендует это жилье, но, к сожалению, этого так и не случилось», — прокомментировал один из активистов.

По словам митингующих, они организовали митинг у дома Ткаченко, чтобы спровоцировать реакцию чиновника на свои требования.

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вадим Титушко, 2013 год

Скоро пойдет в президенты: в сети отреагировали на новую должность скандального Вадима Титушко

Дом в заповедной зоне? Активисты потребовали от министра Ткаченко объяснений

Дом в заповедной зоне? Активисты потребовали от министра Ткаченко объяснений

вор вскрывает автомобиль

В Одессе у мужчины украли из автомобиля 100 тысяч долларов

Вакцина

Российские медики не готовы испытывать на себе "космическую" вакцину Путина от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер