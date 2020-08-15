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Общество и люди

Освобожденные из минского СИЗО украинские волонтеры вернулись в Украину

19:18 15 августа 2020
Реуцкий и Васильев

Украинские волонтеры организации «Восток SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые двое суток пробыли за решеткой в Беларуси, вернулись на родину.

Об этом в Twitter сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику», — говорится в сообщении.

Напомним, Реуцкий и Васильев отправились в Минск в качестве волонтеров и наблюдателей. После того, как украинцы засняли на видео задержание мужчины, их самих обвинили в участии в массовых беспорядках и отправили в ИВС. С Реуцким и Васильевым долго не было связи. После освобождения волонтеры заявили, что их заставляли, не читая, подписывать протоколы следствия. 14 августа мужчин отпустили.

Фото vostoksos/Facebook

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