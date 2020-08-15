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На Волыни мать-героиня родила уже 17 детей (фото)
Мать-героиня из Любешовского района Волынской области Галина Матюк недавно родила 17 ребенка. Девочку назовут Лианой. А в Сарнах Ровенской области в семье украинки появился шестнадцатый ребенок — мальчик.
Роды у Галины Матюк прошли в Волынском областном перинатальном центре. 41-летняя женщина, у которой были некоторые нюансы со здоровьем, перенесла все легко. У новорожденной девочки сначала диагностировали желтуху. Но вскоре мать и малышку поместили в одну палату. Ребенок перешел на грудное вскармливание, хорошо набирает вес.
Галина Матюк сама воспитывалась в многодетной семье. Первого ребенка женщина родила в 19 лет. И потом каждые полтора года семья пополнялась детьми. Сейчас старшим детям 22 и 21 год. Младшему ребенку было два с половиной года.
Семья живет в селе Седлище. Это самая большая семья в Любешовском районе, передают «Волынские новости».
Галина довольна мужем, который берет на себя большую часть работы во дворе и огороде и во все помогает. Ежедневные домашние дела женщина не считает работой. Для нее главное, чтобы все были здоровы.
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