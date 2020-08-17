Брать мазок не потребуется: в США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны

В США одобрили применение нового теста на заражение коронавирусом по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки. Новая методика, считают разработчики метода, потенциально снижается риск заражения коронавирусом медиков, которые проводят тест.

Об одобрении сообщается на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Как следует из документа, тест разработан учеными из Йельского университета, он называется SalivaDirect. По мнению помощника министра здравоохранения и социальных служб Бретта Джируара, «это еще одно новаторское решение, которое поможет уменьшить потребность в ограниченных ресурсах для проведения таких тестов».

В заявлении отмечается, что для применения SalivaDirect не требуется брать мазок, что избавляет пациентов от необходимости испытывать неприятные ощущения. Как констатировали в управлении, «образец слюны можно поместить в любую стерильную емкость». Узнать результат, как ожидается, можно будет во многих лабораториях в США.

Глава управления Стивен Хан назвал тест новаторским, отметив, что этот метод позволяет снизить потребность в ряде важных компонентов. Он призвал частные компании сотрудничать с ведомством с целью «создания инновационных, эффективных средств, чтобы положить конец пандемии COVID-19».

«Это уже пятый одобренный Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов тест, при котором исследуют образец слюны», — говорится в документе. Как сообщил телеканал CNN, создатели SalivaDirect полагают, что стоимость его применения в США составит около $ 10. Это дешевле многих имеющихся в стране аналогов. Разработчики ранее сообщали, что на получение результата будет требоваться менее суток.

Как заявлял в конце июля Джируар, власти США рассчитывают, что в будущем станет возможно массово применять в стране тесты на заражение новым коронавирусом, позволяющие узнать результат в течение 24 часов. Он заверил, что американская администрация «делает все возможное» для этого. Согласно последним оценкам помощника министра, в США в среднем результат такого теста становится известен в течение четырех суток. Он считает такое положение вещей неудовлетворительным.

По словам Джируара, власти США рассчитывают, что в сентябре в стране можно будет проводить около 65 млн тестов на коронавирус в месяц. В последние недели ежедневно делали около 770 тыс. тестов. По словам Джируара, данный показатель с начала пандемии вырос примерно в 140 раз.

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