Жизнь имеет свою цену: мама двоих детей просит помощи в борьбе с раком

Сколько стоит жизнь? Многие скажут, что она бесценна, однако для некоторых из нас она имеет вполне реальную цену. В редакцию «ФАКТОВ» обратилась 43-летняя Неля Пащина, которая вот уже несколько лет борется с раком кишечника.

«Мне очень стыдно просить о помощи, но желание жить сильнее! Помогите побороть недуг, буду благодарна за каждую копейку. У меня рак кишечника 4-й стадии, но даже с таким диагнозом я могу жить, если буду лечиться», — говорит Неля Пащина.

Цена вопроса — 60 тысяч гривен в месяц. Злой шуткой судьбы является тот факт, что женщина длительное время работала в Черкасском обласном онкодиспансере, где была одним из лучших сотрудников. У Нели с мужем двое детей — сын-старшеклассник и дочь, которая в этом году поступает в университет.

Первый раунд поединка с раком Неля успешно перешагнула в 2018 году, когда и были потрачены практически все семейные сбережения. Сейчас денег катастрофически не хватает.

Просьба неравнодушных граждан при возможности помочь женщине побороть этот страшный недуг. Финансово поучаствовать в спасении можно, сбросив любую сумму на карту «ПриватБанка» — 4 149 499 113 756 363 — или напрямую связавшись с Нелей Пащиной через Facebook.

Каждую неделю на страницах газеты «ФАКТЫ» и на нашем сайте в рамках проекта «Хрониках cancer girl» мы рассказываем о невероятной борьбе украинской журналистки Натальи Орлянской с раком. Это больно, это страшно… но это жизнь и, увы, часто смерть.

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